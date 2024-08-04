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"Как из английских фильмов": Барских поразил неожиданными образами, которые для него создал искусственный интеллект

Макс Барских (Фото: instagram.com/max_barskih)
Автор: Любовь Блажко

Макс Барских, который ранее высказывался о мобилизации, на этот раз удивил подписчиков неожиданными амплуа. Новые образы для известного исполнителя были созданы с помощью современных технологий - искусственного интеллекта.

Что показал артист в своем блоге в Instagram, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Новые образы Барских

На опубликованных в сети кадрах певец предстал в необычных для себя нарядах, ведь они существенно отличаются от его сценических аутфитов. На снимках он позировал в классических костюмах с галстуками и бабочками, а также в пальто.

Технологии несколько изменили и прическу Макса, сделав ее более объемной, причесанной на одну сторону.

На черно-белых фотографиях звезда украинской сцены появился с серьезным лицом. К серии снимков он оставил лаконичную подпись.

"Дорвался до искусственного интеллекта. Надо менять образ", - отметил артист.

Барских предстал в новых амплуа (Фото: instagram.com/max_barskih)

Реакция сети

Тем временем коллеги и поклонники оставили для исполнителя немало комплиментов. Некоторые из них отметили, что новые амплуа Барских напомнили им персонажей из английских фильмов, г-на Бриджертона или даже Дориана Грея. Вот некоторые комментарии пользователей по этому поводу:

  • "У вас очень аристократическая внешность. Как из английских фильмов. Обожаю"
  • "Как герой из произведений Ремарка! Очень подходит"
  • "Господин Бриджертон, это вы?"
  • "Какой красавчик!"
  • "Как тебе подходят такие образы. Надо клип в таком стиле"
  • "Очень крутые фото… Как 20-30-е годы"
  • "Дориан Грей"
  • "Ну очень классные образы. Неужели приближаемся к твоему англоязычному альбому?"
  • "Макс Бриджертон"
  • "Эти образы придают особого шарма это точно. Почему-то эти снимки навеяли мне вместе с музыкой фильм "Полночь в Париже"
  • "Роскошный во всем"
  • "Какой красивый, в ретро стиле образы просто огонь"
  • "Граф Дракула"
  • "Тебе все подходит! Ты непревзойден в любом образе"
  • "Я так понимаю, нас ждет что-то интересное и увлекательное".

К слову, 34-летний Макс Барских получил известность после участия в "Фабрике звезд-2". После окончания проекта он представил свой дебютный альбом, выпустил шесть клипов, а также снялся в ролике с Ларой Фабиан.

Сценический образ Макса (Фото: instagram.com/max_barskih)

До начала полномасштабного вторжения ездил выступать в Россию, однако с февраля 2022 прекратил это делать. Он выразил слова поддержки украинцам и осудил российскую агрессию против нашей страны. 

В апреле 2022 года сообщал, что вступил резервистом в ряды ВСУ.

Ранее Барских честно ответил, предавал ли его любимый человек.

Также певец назвал свой самый большой страх.

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