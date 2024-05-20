Макс Барських пожартував про мобілізацію під час концерту: як відреагували українці
17 травня співак Макс Барських виступив із концертом у київському Палаці спорту. Під час нього артист вирішив пожартувати стосовно нового закону про мобілізацію. Хтось посміявся разом із виконавцем, а комусь жарт не сподобався.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку "Шо попало".
Деталі
Так, під час виступу артист звернув увагу на кількість чоловіків у залі, назвавши їх "сміливими".
Він зазначив, що це був останній день перед набуттям чинності нового закону про мобілізацію.
"Скільки хлопців у залі сьогодні. Сміливі-сміливі… Що в вас сьогодні останній день до прийняття цього закону, так? Всі трішечки на стрьомі. Якщо чесно, я теж. Жарт", - сказав зі сцени Макс.
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Реакція українців
Мережа відреагувала на відео по-різному.
Макс Барських (фото: пресслужба)
- Люди бляха, він пройшов навчання, зрозумів що від творчості і концертів більше толку, тому що він дуже багато донатить і допомогає ЗСУ завдяки цьому!
- Ого, який сміливий хлопець на сцені
- Обережно, у коментарях душно
- Ну звичайно, шо він не на стрьомі. Собі то непридатність вже давно купив
- Люди у коментах не викупають рофла
- Він же ніби теж був добровольцем на початку, у формі був... чи то показуха як завжди
Що відомо про службу Макса Барських в ЗСУ
Виконавець на початку квітня 2022 року вступив до лав ЗСУ та вирушив на навчання.
Від перших днів війни у нього виникло бажання взяти до рук зброю і захищати свою країну.
Музикант навіть пройшов військовий вишкіл. Таким чином зрозумів, що його зброя - це музика.
Макс Барських в ЗСУ (фото: (instagram.com/max_barskih))
Раніше Макс Барських згадав, як йому погрожували російські політики і ФСБ.
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