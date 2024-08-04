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"Як з англійських фільмів": Барських вразив несподіваними образами, які для нього створив штучний інтелект

Неділя 04 серпня 2024 07:20
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"Як з англійських фільмів": Барських вразив несподіваними образами, які для нього створив штучний інтелект Макс Барських (Фото: instagram.com/max_barskih)
Автор: Любов Блажко

Макс Барських, який раніше висловлювався про мобілізацію, цього разу здивував підписників несподіваними амплуа. Нові образи для відомого виконавця були створені за допомогою сучасних технологій - штучного інтелекту.

Що показав артист у своєму блозі в Instagram, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Нові образи Барських

На опублікованих у мережі кадрах співак постав у незвичних для себе вбраннях, адже вони істотно відрізняються від його сценічних аутфітів. На знімках він позував у класичних костюмах з краватками та метеликами, а також пальтах.

Технології дещо змінили й зачіску Макса, зробивши її більш об'ємною, зачесаною на один бік.

На чорно-білих світлинах зірка українською сцени постав із серйозним обличчям. До серії знімків він залишив лаконічний підпис.

"Дорвався до штучного інтелекту. Треба міняти образ", - зауважив артист.

&quot;Як з англійських фільмів&quot;: Барських вразив несподіваними образами, які для нього створив штучний інтелект&quot;Як з англійських фільмів&quot;: Барських вразив несподіваними образами, які для нього створив штучний інтелект&quot;Як з англійських фільмів&quot;: Барських вразив несподіваними образами, які для нього створив штучний інтелект&quot;Як з англійських фільмів&quot;: Барських вразив несподіваними образами, які для нього створив штучний інтелект&quot;Як з англійських фільмів&quot;: Барських вразив несподіваними образами, які для нього створив штучний інтелект&quot;Як з англійських фільмів&quot;: Барських вразив несподіваними образами, які для нього створив штучний інтелектБарських постав у нових амплуа (Фото: instagram.com/max_barskih)

Реакція мережі

Тим часом колеги та шанувальники залишили для виконавця чимало компліментів. Деякі із них зазначили, що нові амплуа Барських нагадали їм персонажів з англійських фільмів, пана Бріджертона чи навіть Доріана Грея. Ось деякі коментарі юзерів щодо цього:

  • "У вас дуже аристократична зовнішність. Як з англійських фільмів. Обожнюю"
  • "Як герой з творів Ремарка! Дуже личить"
  • "Пане Бріджертон, це ви?"
  • "Який красунчик!"
  • "Як тобі личать такі образи. Треба кліп у такому стилі"
  • "Дуже круті фото… Наче 20-30-ті роки"
  • "Доріан Грей"
  • "Ну дуже класні образи. Невже наближаємося до твого англомовного альбому?"
  • "Макс Бріджертон"
  • "Ці образи придають особливого шарму це точно. Чомусь ці знімки навіяли мені разом з музикою фільм "Опівночі в Парижі"
  • "Розкішний у всьому"
  • "Який гарний, в ретро стилі образи просто вогонь"
  • "Граф Дракула"
  • "Тобі все личить! Ти неперевершений у будь-якому образі"
  • "Я так розумію, нас чекає щось цікаве та захоплююче".

До слова, 34-річний Макс Барських здобув популярність після участі у "Фабриці зірок-2". Після закінчення проєкту він презентував свій дебютний альбом, випустив шість кліпів, а також знявся у ролику з Ларою Фабіан.

&quot;Як з англійських фільмів&quot;: Барських вразив несподіваними образами, які для нього створив штучний інтелектСценічний образ Макса (Фото: instagram.com/max_barskih)

До початку повномасштабного вторгнення їздив виступати у Росію, проте з лютого 2022 року припинив це робити. Він висловив слова підтримки українцям та засудив російську агресію проти нашої країни.

У квітні 2022 року повідомляв, що вступив резервістом в лави ЗСУ.

Раніше Барських чесно відповів, чи зраджувала йому кохана людина.

Також співак назвав свій найбільший страх.

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