"Как из английских фильмов": Барских поразил неожиданными образами, которые для него создал искусственный интеллект
Макс Барских, который ранее высказывался о мобилизации, на этот раз удивил подписчиков неожиданными амплуа. Новые образы для известного исполнителя были созданы с помощью современных технологий - искусственного интеллекта.
Что показал артист в своем блоге в Instagram, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Новые образы Барских
На опубликованных в сети кадрах певец предстал в необычных для себя нарядах, ведь они существенно отличаются от его сценических аутфитов. На снимках он позировал в классических костюмах с галстуками и бабочками, а также в пальто.
Технологии несколько изменили и прическу Макса, сделав ее более объемной, причесанной на одну сторону.
На черно-белых фотографиях звезда украинской сцены появился с серьезным лицом. К серии снимков он оставил лаконичную подпись.
"Дорвался до искусственного интеллекта. Надо менять образ", - отметил артист.
Барских предстал в новых амплуа (Фото: instagram.com/max_barskih)
Реакция сети
Тем временем коллеги и поклонники оставили для исполнителя немало комплиментов. Некоторые из них отметили, что новые амплуа Барских напомнили им персонажей из английских фильмов, г-на Бриджертона или даже Дориана Грея. Вот некоторые комментарии пользователей по этому поводу:
- "У вас очень аристократическая внешность. Как из английских фильмов. Обожаю"
- "Как герой из произведений Ремарка! Очень подходит"
- "Господин Бриджертон, это вы?"
- "Какой красавчик!"
- "Как тебе подходят такие образы. Надо клип в таком стиле"
- "Очень крутые фото… Как 20-30-е годы"
- "Дориан Грей"
- "Ну очень классные образы. Неужели приближаемся к твоему англоязычному альбому?"
- "Макс Бриджертон"
- "Эти образы придают особого шарма это точно. Почему-то эти снимки навеяли мне вместе с музыкой фильм "Полночь в Париже"
- "Роскошный во всем"
- "Какой красивый, в ретро стиле образы просто огонь"
- "Граф Дракула"
- "Тебе все подходит! Ты непревзойден в любом образе"
- "Я так понимаю, нас ждет что-то интересное и увлекательное".
К слову, 34-летний Макс Барских получил известность после участия в "Фабрике звезд-2". После окончания проекта он представил свой дебютный альбом, выпустил шесть клипов, а также снялся в ролике с Ларой Фабиан.
Сценический образ Макса (Фото: instagram.com/max_barskih)
До начала полномасштабного вторжения ездил выступать в Россию, однако с февраля 2022 прекратил это делать. Он выразил слова поддержки украинцам и осудил российскую агрессию против нашей страны.
В апреле 2022 года сообщал, что вступил резервистом в ряды ВСУ.
Ранее Барских честно ответил, предавал ли его любимый человек.
Также певец назвал свой самый большой страх.