"Как из английских фильмов": Барских поразил неожиданными образами, которые для него создал искусственный интеллект

Макс Барских, который ранее высказывался о мобилизации , на этот раз удивил подписчиков неожиданными амплуа. Новые образы для известного исполнителя были созданы с помощью современных технологий - искусственного интеллекта.

Что показал артист в своем блоге в Instagram , рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Новые образы Барских

На опубликованных в сети кадрах певец предстал в необычных для себя нарядах, ведь они существенно отличаются от его сценических аутфитов. На снимках он позировал в классических костюмах с галстуками и бабочками, а также в пальто.

Технологии несколько изменили и прическу Макса, сделав ее более объемной, причесанной на одну сторону.

На черно-белых фотографиях звезда украинской сцены появился с серьезным лицом. К серии снимков он оставил лаконичную подпись.

"Дорвался до искусственного интеллекта. Надо менять образ", - отметил артист.

Барских предстал в новых амплуа (Фото: instagram.com/max_barskih)

Реакция сети

Тем временем коллеги и поклонники оставили для исполнителя немало комплиментов. Некоторые из них отметили, что новые амплуа Барских напомнили им персонажей из английских фильмов, г-на Бриджертона или даже Дориана Грея. Вот некоторые комментарии пользователей по этому поводу:

"У вас очень аристократическая внешность. Как из английских фильмов. Обожаю"

"Как герой из произведений Ремарка! Очень подходит"

"Господин Бриджертон, это вы?"

"Какой красавчик!"

"Как тебе подходят такие образы. Надо клип в таком стиле"

"Очень крутые фото… Как 20-30-е годы"

"Дориан Грей"

"Ну очень классные образы. Неужели приближаемся к твоему англоязычному альбому?"

"Макс Бриджертон"

"Эти образы придают особого шарма это точно. Почему-то эти снимки навеяли мне вместе с музыкой фильм "Полночь в Париже"

"Роскошный во всем"

"Какой красивый, в ретро стиле образы просто огонь"

"Граф Дракула"

"Тебе все подходит! Ты непревзойден в любом образе"

"Я так понимаю, нас ждет что-то интересное и увлекательное".

К слову, 34-летний Макс Барских получил известность после участия в "Фабрике звезд-2". После окончания проекта он представил свой дебютный альбом, выпустил шесть клипов, а также снялся в ролике с Ларой Фабиан.

Сценический образ Макса (Фото: instagram.com/max_barskih)

До начала полномасштабного вторжения ездил выступать в Россию, однако с февраля 2022 прекратил это делать. Он выразил слова поддержки украинцам и осудил российскую агрессию против нашей страны.

В апреле 2022 года сообщал, что вступил резервистом в ряды ВСУ.