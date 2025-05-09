"Я не хочу померти багатим". Білл Гейтс роздасть усі свої гроші: кому і навіщо

Мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс оголосив, що має намір передати практично всі свої статки, близько 200 млрд доларів, на благодійність протягом наступних 20 років і закрити фонд Gates Foundation до 31 грудня 2045 року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNN .

Чому Білл Гейтс хоче передати свої статки на благодійність

Спочатку, коли Білл і Мелінда Гейтс заснували фонд Gates Foundation у 2000 році, вони планували, що організація продовжуватиме роботу ще десятиліття після їхньої смерті, використовуючи статки, що залишилися. Однак тепер Гейтс заявив, що не хоче чекати так довго, щоб передати своє багатство.

Оголошення прозвучало на тлі дій адміністрації Дональда Трампа, яка скорочує фінансування у сфері охорони здоров'я, зовнішньої допомоги та інших соціальних програм - саме ті напрямки, які підтримує фонд Gates Foundation. Це викликало занепокоєння можливим припиненням прогресу в наукових дослідженнях та інших ключових проектах.

Гейтс наголосив, що хоче прискорити роботу фонду в галузі глобальної охорони здоров'я та соціальної справедливості. Він сподівається, що цей крок стане прикладом для інших мільярдерів.

Ініціатива продовжує його давню місію з популяризації філантропії: ще в 2010 році він, разом із колишньою дружиною Меліндою та Ворреном Баффетом, запустили кампанію Giving Pledge, закликаючи заможних людей жертвувати більшу частину свого капіталу за життя або за заповітом. На сьогодні до ініціативи приєдналися понад 240 учасників.

"Про мене скажуть багато всього, коли я помру, але я хочу, щоб фраза "він помер багатим" не ввійшла до цього списку", - написав Гейтс, якому цього року виповниться 70 років.

З моменту заснування фонд Gates Foundation вже спрямував понад 100 млрд доларів на розробку вакцин, діагностику та нові підходи до лікування хвороб по всьому світу. Гейтс особливо активізував благодійність після пандемії. Однак нова заява стала безпрецедентною за масштабом - у фонді її називають "найбільшим філантропічним зобов'язанням у сучасній історії".

Штаб-квартира Фонду Гейтса (фото: Wikimedia)

У найближчі 20 років Gates Foundation зосередиться на трьох ключових цілях:

запобігання смертям матерів і немовлят

боротьба з небезпечними інфекційними захворюваннями

виведення сотень мільйонів людей з бідності.

Політика, критика Маска і ставка на ШІ

У своїй заяві фонд наголосив на уповільненні прогресу у сфері глобальної охорони здоров'я. А в інтерв'ю Financial Times, опублікованому в четвер, Гейтс різко висловився на адресу Ілона Маска, звинувативши його в тому, що через скорочення програм міжнародної допомоги США страждають "найбідніші діти світу".

За словами мільярдера, у лютому він зустрічався з Дональдом Трампом, щоб обговорити своє занепокоєння з приводу скорочення бюджету агентства USAID.

На заході в Нью-Йорку, де було оголошено про новий курс фонду, були присутні мільярдер Майкл Блумберг, музикант Джон Батіст та інші партнери.

Глава фонду Марк Сузман заявив, що світ переживає "найскладніші політичні та економічні умови" за весь час існування організації. Він попередив, що "значна частина досягнутого прогресу може опинитися під загрозою".

Проте Гейтс висловив оптимізм у своєму блозі: він упевнений, що штучний інтелект у поєднанні з його благодійною діяльністю зможе прискорити прогрес.

Графік, що показує зміну статків Білла Гейтса протягом багатьох років (фото: Times International)

Наразі статки Гейтса оцінюють у 108 млрд доларів, і він посідає п'яту сходинку в рейтингу Bloomberg Billionaires Index. Однак сам він стверджує, що до 2045 року його капітал скоротиться на 99%.

Заплановані 200 млрд доларів фонд отримає з наявного цільового капіталу (77 млрд доларів) і з особистого майна Гейтса, включно з доходами від таких компаній, як TerraPower - заснована ним компанія з розробки ядерної енергетики.

Варто зазначити, що Мелінда Френч Гейтс залишила Gates Foundation у 2023 році після розлучення з Біллом в 2021 році. Ще в 2022 році вона заявила, що не планує передавати основну частину своїх статків через цей фонд.

Заява Гейтса прозвучала за кілька тижнів після того, як компанія Microsoft, ринкова вартість якої перевищила 3 трлн доларів, відзначила 50-річчя від дня заснування.

Білл і Мелінда Гейтс (фото: Getty Images)