"Я не хочу умереть богатым". Билл Гейтс раздаст все свои деньги: кому и зачем

Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс объявил, что намерен передать практически все свое состояние, около 200 млрд долларов, на благотворительность в течение следующих 20 лет и закрыть фонд Gates Foundation к 31 декабря 2045 года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNN .

Почему Билл Гейтс хочет передать своесостояние на благотворительность

Изначально, когда Билл и Мелинда Гейтс основали фонд Gates Foundation в 2000 году, они планировали, что организация будет продолжать работу еще десятилетия после их смерти, используя оставшееся состояние. Однако теперь Гейтс заявил, что не хочет ждать так долго, чтобы передать свое богатство.

Объявление прозвучало на фоне действий администрации Дональда Трампа, которая сокращает финансирование в сфере здравоохранения, внешней помощи и других социальных программ - именно те направления, которые поддерживает фонд Gates Foundation. Это вызвало обеспокоенность возможной приостановкой прогресса в научных исследованиях и других ключевых проектах.

Гейтс подчеркнул, что хочет ускорить работу фонда в области глобального здравоохранения и социальной справедливости. Он надеется, что этот шаг станет примером для других миллиардеров.

Инициатива продолжает его давнюю миссию по популяризации филантропии: еще в 2010 году он, вместе с бывшей женой Мелиндой и Уорреном Баффетом, запустили кампанию Giving Pledge, призывая состоятельных людей жертвовать большую часть своего капитала при жизни или по завещанию. На сегодня к инициативе присоединились более 240 участников.

"Обо мне скажут много всего, когда я умру, но я хочу, чтобы фраза "он умер богатым" не вошла в этот список", - написал Гейтс, которому в этом году исполнится 70 лет.

С момента основания фонд Gates Foundation уже направил более 100 млрд долларов на разработку вакцин, диагностику и новые подходы к лечению болезней по всему миру. Гейтс особенно активизировал благотворительность после пандемии. Однако новое заявление стало беспрецедентным по масштабу - в фонде его называют "самым крупным филантропическим обязательством в современной истории".

Штаб-квартира Фонда Гейтса (фото: Wikimedia)

В ближайшие 20 лет Gates Foundation сосредоточится на трех ключевых целях:

предотвращение смертей матерей и младенцев

борьба с опасными инфекционными заболеваниями

выведение сотен миллионов людей из бедности.

Политика, критика Маска и ставка на ИИ

В своем заявлении фонд отметил замедление прогресса в сфере глобального здравоохранения. А в интервью Financial Times, опубликованном в четверг, Гейтс резко высказался в адрес Илона Маска, обвинив его в том, что из-за сокращения программ международной помощи США страдают "самые бедные дети мира".

По словам миллиардера, в феврале он встречался с Дональдом Трампом, чтобы обсудить свое беспокойство по поводу сокращения бюджета агентства USAID.

На мероприятии в Нью-Йорке, где было объявлено о новом курсе фонда, присутствовали миллиардер Майкл Блумберг, музыкант Джон Батист и другие партнеры.

Глава фонда Марк Сузман заявил, что мир переживает "наиболее сложные политические и экономические условия" за все время существования организации. Он предупредил, что "значительная часть достигнутого прогресса может оказаться под угрозой".

Тем не менее, Гейтс выразил оптимизм в своем блоге: он уверен, что искусственный интеллект в сочетании с его благотворительной деятельностью сможет ускорить прогресс.

График, показывающий изменение состояния Билла Гейтса на протяжении многих лет (фото: Times International)

Сейчас состояние Гейтса оценивается в 108 млрд долларов, и он занимает пятую строчку в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Однако сам он утверждает, что к 2045 году его капитал сократится на 99%.

Планируемые 200 млрд долларов фонд получит из существующего целевого капитала (77 млрд долларов) и из личного имущества Гейтса, включая доходы от таких компаний, как TerraPower - основанная им компания по разработке ядерной энергетики.

Стоит отметить, что Мелинда Френч Гейтс покинула Gates Foundation в 2023 году после развода с Биллом в 2021 году. Еще в 2022 году она заявила, что не планирует передавать основную часть своего состояния через этот фонд.

Заявление Гейтса прозвучало спустя несколько недель после того, как компания Microsoft, рыночная стоимость которой превысила 3 трлн долларов, отметила 50-летие со дня основания.

Билл и Мелинда Гейтс (фото: Getty Images)