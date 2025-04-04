Білл Гейтс показав легендарний код, з якого почалася історія Microsoft (фото)

Сьогодні, 4 квітня, корпорація Microsoft відзначає своє 50-річчя. На честь ювілею засновник компанії Білл Гейтс опублікував вихідний код інтерпретатора Altair BASIC - саме з нього почалася історія технологічного гіганта.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт PCWorld , який спеціалізується на новинах, оглядах і посібниках з комп'ютерів і технологій.

"Найкрутіший код, який я коли-небудь писав" - саме так Білл Гейтс починає свій новий запис у блозі, приурочений до 50-річчя компанії Microsoft. У ньому він з ностальгією згадує, як почалася історія компанії, що змінила світ технологій.

Внизу цієї публікації Гейтс розмістив вихідний код, про який говорить із такою теплотою, - той самий код, який зрештою став відправною точкою для зростання й успіху Microsoft. Завантажити оригінальний вихідний код Microsoft можна тут (PDF).

З чого почалася Microsoft

У січні 1975 року Білл Гейтс і співзасновник Microsoft Пол Аллен прочитали статтю в журналі Popular Electronics про домашній комп'ютер Altair 8800 від невеликої компанії під назвою MITS. "Коли ми з Полом побачили цю обкладинку, ми зрозуміли дві речі: революція персональних комп'ютерів неминуча, і ми хочемо увійти в неї на самому старті", - згадує Гейтс.

Їхній план полягав у тому, щоб створити програмне забезпечення, яке давало б змогу власникам Altair 8800 писати власні програми на простій в освоєнні мові програмування BASIC. Саме тому Гейтс і Аллен вирішили розробити інтерпретатор BASIC для Altair 8800.

Інтерпретатор мав переводити команди мовою BASIC у машинний код, зрозумілий Altair 8800. Максимально доступний обсяг пам'яті для цього рішення становив 4 кілобайти - щоб у власників Altair залишалося достатньо ресурсів для запуску інших програм.

Перше програмне забезпечення Microsoft було створено за два місяці - для ПК, якого у них навіть не було.

Оскільки в них не було чіпа Intel 8080 - саме той використовувався в Altair 8800 - Пол Аллен розробив його симулятор, який працював на мейнфреймі Harvard PDP-10. У цей час Білл Гейтс писав основний код інтерпретатора BASIC, а ще один програміст, Монті Девідофф, займався написанням так званого "математичного пакета".

Приблизно через два місяці роботу було завершено. Вони представили інтерпретатор компанії MITS, яка погодилася ліцензувати це програмне забезпечення. Так з'явився Altair BASIC - перший продукт новоствореної компанії Micro-Soft (тоді в назві ще був дефіс, який пізніше прибрали).

"Вражаюче усвідомлювати, як цей невеликий фрагмент коду став початком півстолітньої історії інновацій Microsoft. До Office, до Windows 95, до Xbox і штучного інтелекту - був цей вихідний код. І навіть через стільки років я все ще отримую задоволення, дивлячись на нього", - сказав Гейтс.

Білл Гейтс опублікував вихідний код, який в кінцевому підсумку привів компанію до успіху (фото: Gates Notes)