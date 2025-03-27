Майбутнє без роботи? Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ

Якщо ви стежите за технологіями, то напевно помітили, як штучний інтелект впроваджують у все підряд. Багато хто побоюється, що це призведе до скорочення робочих місць. Нещодавнє інтерв'ю з Біллом Гейтсом привернуло увагу його прогнозами про майбутнє роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт TomsGuide .

В ефірі The Tonight Show з Джиммі Феллоном, Гейтс заявив, що ШІ замінить людей у більшості сфер. "Деякі речі ми залишимо для себе. Але якщо говорити про виробництво, логістику та сільське господарство, то з часом ці завдання будуть вирішені повною мірою", - сказав він Феллону.

Гейтс зазначив, що є принаймні три професії, в яких ШІ не зможе замінити людину.

Незважаючи на заяви деяких технологічних лідерів, що програмування скоро стане сферою штучного інтелекту, Гейтс дотримується іншої думки. За його словами, розробники все одно будуть потрібні, щоб розуміти внутрішню логіку ШІ, перевіряти, чи працює він правильно, чи "поводиться як божевільний ідіот".

"Це все одно що запитати: чи потрібно вчити множення, якщо комп'ютери відмінно з ним справляються?", - сказав Гейтс.

Він додав, що програмісти будуть незамінні для виявлення і виправлення помилок, поліпшення алгоритмів і подальшого розвитку ШІ.

Гейтс також стверджує, що незважаючи на успіхи ШІ в діагностиці захворювань і аналізі ДНК, біологи все одно залишаться важливими фахівцями в наукових дослідженнях.

Третьою галуззю, на думку мільярдера, є енергетика. Він вважає, що ця сфера занадто складна для повної автоматизації, тому енергетичні експерти, як і раніше, будуть затребувані.

Гейтс також вважає, що завдяки ШІ експертні медичні консультації та освітні ресурси стануть доступними і недорогими.

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