Винищувачі розбрату: Гегсет скасував зустріч з Нетаньяху через F-35 для Туреччини

Міністр війни США Піт Хегсет скасував зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Переговори зірвалися на тлі планів Вашингтона продати сучасні винищувачі F-35 Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Глава Пентагону планував провести переговори цього тижня, проте зустріч не відбулася. Джерело видання в ізраїльських колах повідомило про це на умовах анонімності.

Гегсет також мав зустрітися з міністром оборони Ізраїлю Ізраїлем Кацом. У центрі уваги сторін був Іран, але зараз графік поїздки змінено. Посольство США в Ізраїлі офіційно не коментує ситуацію.

Чому Єрусалим проти продажу F-35 Анкарі

Ізраїльські чиновники категорично проти озброєння Туреччини такими надсучасними літаками. Нетаньягу вже висловив свою позицію Дональду Трампу. Він вважає, що такий крок змінить розклад сил у регіоні, адже Туреччина підтримує палестинців.

В інтерв'ю CNN ізраїльський прем'єр так і заявив:

"Передача F-35 зруйнує баланс сил на Близькому Сході, оскільки Туреччина має агресивні прагнення".

Ізраїль побоюється турецьких амбіцій, адже Анкара давно критикує дії ЦАХАЛ у Газі, Лівані та Сирії. Також Туреччина звинувачує Ізраїль у спробах зірвати домовленості з Іраном.