Винищувачі розбрату: Гегсет скасував зустріч з Нетаньяху через F-35 для Туреччини
Міністр війни США Піт Хегсет скасував зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Переговори зірвалися на тлі планів Вашингтона продати сучасні винищувачі F-35 Туреччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава Пентагону планував провести переговори цього тижня, проте зустріч не відбулася. Джерело видання в ізраїльських колах повідомило про це на умовах анонімності.
Гегсет також мав зустрітися з міністром оборони Ізраїлю Ізраїлем Кацом. У центрі уваги сторін був Іран, але зараз графік поїздки змінено. Посольство США в Ізраїлі офіційно не коментує ситуацію.
Чому Єрусалим проти продажу F-35 Анкарі
Ізраїльські чиновники категорично проти озброєння Туреччини такими надсучасними літаками. Нетаньягу вже висловив свою позицію Дональду Трампу. Він вважає, що такий крок змінить розклад сил у регіоні, адже Туреччина підтримує палестинців.
В інтерв'ю CNN ізраїльський прем'єр так і заявив:
"Передача F-35 зруйнує баланс сил на Близькому Сході, оскільки Туреччина має агресивні прагнення".
Ізраїль побоюється турецьких амбіцій, адже Анкара давно критикує дії ЦАХАЛ у Газі, Лівані та Сирії. Також Туреччина звинувачує Ізраїль у спробах зірвати домовленості з Іраном.
Контекст події
Анкара давно хоче купити ці винищувачі п'ятого покоління у Штатів, але Вашингтон відмовив у продажу після того, як Туреччина придбала ППО С-400 у РФ. Також Вашингтон наклав санкції на провідну оборонну компанію Туреччини.
Але на нещодавньому саміті НАТО в Анкарі Дональд Трамп натякнув, що обмеження і на літаки, і на "оборонку" будуть зняті. Це викликало негативну реакцію в Єрусалимі.
ЗМІ з'ясували, що, окрім того, що Туреччина на прохання Трампа не втрутилася у конфлікт в Ірані на боці Тегерана, так ще й продала російську ППО ОАЕ або Катару. Це дуже сподобалось Трампу, який заявив, що "настав час зняти обмеження з Туреччини", бо США "не хочуть запроваджувати санкції проти друзів".