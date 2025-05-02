Донька Білла Гейтс випадково розкрила його діагноз: таємниця мільярдера викрита

Білл Гейтс, співзасновник Microsoft і мільярдер, має дуже складне захворювання. Про це розповіла його донька, 22-річна Фібі Гейтс під час популярного подкасту "Подзвони її татусю".

Яке захворювання діагностували у Білла Гейтса та у чому воно проявляється, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Sun.

Який діагноз у Білла Гейтса

Фібі Гейтс під час розмови у подкасті випадково проговорилася, що у її батька-мільярдера - синдром Аспергера. Варто додати, що сам співзасновник Microsoft ніколи публічно не підтверджував свій діагноз, хоча у деяких заявах натякав, що у нього є риси аутистичного спектра.

"Мій тато досить соціально незграбний. Він сказав, що в нього, знаєте, синдром Аспергера" - сказала Фібі, описуючи, як їй буває важко приводити додому кавалерів.

"Приводити хлопця додому жахливо. Мені це також трошки смішно. Так, це незручно, але смішно", - додала донька Білла Гейтса.

У 2023 році мільярдер у своїх мемуарах "Вихідний код" писав: "Мені б, мабуть, поставили діагноз сьогодні, і це не погано - це частина мене. Я був гіперзосередженою дитиною. Я так заглиблювався в те, що робив, що забував поїсти".

А в одному з інтерв'ю Білл Гейтс зізнався, що відчував себе іншим, коли ріс.

"Я завжди знав, що відрізняюся від інших, і це бентежило людей щодо мого рівня енергії та інтенсивності, а також щодо того, що я просто йду вивчати щось нове. Коли ти дитина, трохи дивно, що ти інший, або люди реагують на тебе по-своєму, або твої соціальні навички - ти помиляєшся в різних речах", - сказав він.

Що таке синдром Аспергера

Синдром Аспергера - це частина розладу аутистичного спектра (РАС), стан розвитку, який впливає на те, як людина спілкується та взаємодіє з іншими.

Люди з цим синдромом мають середній або вище середнього інтелект та сильні вербальні навички, але їм може бути складно з соціальними сигналами, мовою тіла та побудовою стосунків. Вони часто розвивають глибокий інтерес до певних тем і віддають перевагу рутині або передбачуваному середовищу.

У людей з цим синдромом зазвичай немає затримок у мовному чи когнітивному розвитку, але вони можуть вдаватися до повторюваної поведінки та важко справлятися зі змінами.

Переважно, у людей з синдромом Аспергера є труднощі у спілкуванні, вони мають стереотипну поведінку та обмежені інтереси. При цьому вони можуть мати й супутні захворювання аутичного спектра, але при цьому цей синдром суттєво відрізняється від класичного аутизму.

Синдром є вродженим і виховання та навколишнє середовище можуть сильно впливати на прояви цього синдрому. У кожної дитини симптоми синдрому Аспергера можуть проявлятися у різних формах, і кожна людина може мати унікальний набір ознак.

Найчастіші прояви:

Складнощі в розумінні невербальних знаків

Проблеми з ініціацією та завершенням розмови

Вони можуть використовувати складні терміни, але не розуміти їх значення

Практично не розуміють гумор і сарказм, сприймаючи висловлювання буквально

Складнощі в прогнозуванні подій

Неправильне сприйняття думок та почуттів інших людей

Часто обмежене та повторюване мислення

Потреба в структурі та порядку

Високий рівень зацікавленості в конкретних темах

Чутливість до сенсорних стимулів

У дорослих може спостерігатися:

Індивідуальним сприйняттям реальності

Недостатньою виразністю емоцій та їх низькою інтенсивністю

Високим ступенем самодостатності

Нетиповою толерантністю до невизначеності

Серед супутніх розладів, характерних для дорослих з синдромом Аспергера, можна виділити: