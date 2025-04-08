WhatsApp тестує нову функцію, яка захистить ваші листування від зливу

WhatsApp почав тестувати нову опцію під назвою "розширена конфіденційність чатів". Вона дасть змогу користувачам контролювати, чи можуть співрозмовники експортувати листування або автоматично зберігати медіафайли, надіслані в чат.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Деталі оновлення

Нова функція з'явилася в нещодавній бета-версії додатка для iOS, а також була помічена в Android-версії в п'ятницю.

За даними джерела, перемикач нової функції знаходиться в налаштуваннях як індивідуальних, так і групових чатів. Після її активації користувачі або учасники групи не зможуть експортувати всю історію листування за межі WhatsApp.

Крім того, зображення і відео, відправлені в чаті, не будуть автоматично зберігатися в галерею пристрою. При цьому не уточнюється, чи залишиться можливість ручного збереження медіафайлів - Meta у своїх описах цього не вказує.

Якщо функцію ввімкнено в груповому чаті, всі учасники отримають повідомлення про ввімкнення режиму конфіденційності. Також повідомляється, що під час активації цієї опції вимикається Meta AI - вбудований ШІ, який може допомагати в чаті з відповідями на запитання і генерацією зображень.

Незважаючи на захист від експорту листування, WABetaInfo зазначає, що користувачі, як і раніше, зможуть пересилати окремі повідомлення або робити скриншоти, навіть якщо режим увімкнено. Це ускладнить, але не повністю запобіжить збереженню чатів.

Для більшого рівня конфіденційності можна також використовувати вже наявну функцію зникаючих повідомлень, які автоматично видаляються через заданий час.

Поки що нова функція доступна тільки в бета-версії, і немає інформації, коли вона стане доступною для всіх користувачів.

WhatsApp додав розширену функцію конфіденційності чату (фото: WABetaInfo)