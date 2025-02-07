В Україні створили конкурента Telegram і WhatsApp, який працює навіть з поганим Інтернетом

IT-фахівці зі Львова розробили конкурента Telegram, WhatsApp і Signal, який працює навіть за ультранизький швидкості інтернету. Ця новинка покликана стати альтернативою популярним месенджерам, забезпечуючи надійний зв'язок в умовах обмеженого трафіку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Bridge месенджер .

Що виділяє Bridge серед інших месенджерів

Низьке використання трафіку

Bridge розроблений для мінімального споживання даних, що робить його надійним навіть при слабкому або нестабільному інтернет-з'єднанні. Це досягається завдяки ефективному стисненню даних і оптимізованій обробці повідомлень.

Фокус на безпеку та конфіденційність

Розробники акцентують увагу на безпеці, пропонуючи функції, як-от наскрізне шифрування, тимчасові акаунти для анонімного зв'язку та "кнопку паніки", що дає змогу миттєво видалити всі дані.

Більше, ніж просто месенджер

Bridge націлений на створення комплексної соціальної платформи з такими функціями, як стрічка рекомендацій, система віджетів і просунуті інструменти автоматизації.

Українська спрямованість

Інтерфейс програми орієнтований на зручність використання для українських користувачів.

Як створили Bridge

Ідея створення Bridge виникла влітку 2024 року, на тлі відключень електрики і проблем з інтернет-з'єднанням. Розробники, команда з чотирьох осіб, працювали над проектом у вільний час і запустили першу версію в жовтні 2024 року.

Наразі Bridge перебуває у стадії бета-тестування, повне релізне оновлення планується на другий квартал 2025 року.

Стратегія монетизації Bridge охоплює преміум- і бізнес-підписки, інтегровані автоматизовані системи для компаній і партнерську рекламну систему. У майбутньому розробники планують додати функції, такі як дзвінки, обмін медіафайлами, канали, групи та багато іншого.

Як взяти участь у бета-тестуванні Bridge:

Перейдіть на головну сторінку сайту - bridgemsg.com

Натисніть кнопку "Завантажити", обравши відповідну платформу: для Android - скачайте APK-файл, для iOS - перейдіть на TestFlight (офіційний додаток Apple для бета-тестування)

Встановіть застосунок і зареєструйтеся

Розробники мессенджера Bridge (фото: dev.ua)