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Як швидко і легко сканувати документи у WhatsApp на телефоні

Вівторок 07 січня 2025 16:30
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Як швидко і легко сканувати документи у WhatsApp на телефоні WhatsApp тепер має вбудовану функцію сканування документів (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Сканування документів стало частиною нашого повсякденного життя, і для цього не завжди потрібно встановлювати окремі додатки. WhatsApp тепер пропонує просту і зручну функцію для сканування документів прямо на телефоні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized, що спеціалізується на технологіях.

Як сканувати документи в WhatsApp

Відкрийте WhatsApp на своєму iPhone. Натисніть на іконку "+", виберіть "Документи", а потім натисніть "Відсканувати документ".

За замовчуванням WhatsApp автоматично виявляє і захоплює документи. Це зручно, якщо ви скануєте документи однією рукою. У більшості випадків це працює точно, однак, якщо ви хочете захопити документ вручну, натисніть на опцію "Авто" вгорі, щоб переключитися в ручний режим.

Ви можете відсканувати до 24 сторінок, і WhatsApp автоматично перетворює їх у PDF.

Щоб внести зміни, натисніть на іконку зображення документа. WhatsApp пропонує базові функції редагування, такі як обрізка, фільтр, поворот, видалення і можливість заново відсканувати конкретну сторінку.

Коли редагування буде завершено, натисніть "Готово".

Щоб поділитися документом з кількома контактами, натисніть "Зберегти" і виберіть ті контакти, з якими хочете поділитися.

Ви також можете додати підпис. Наразі немає опції перейменувати файл документа. За замовчуванням документ отримує ім'я, що починається зі слова WhatsApp.

Як швидко і легко сканувати документи у WhatsApp на телефоніЯк швидко і легко сканувати документи у WhatsApp на телефоні

Як у WhatsApp сканувати документи (фото: Technology Personalized)

Варто зазначити, що функція сканування документів наразі недоступна на Android. Для більш досвідчених користувачів, а також для тих, хто шукає більш просунуті функції, можна спробувати безкоштовні додатки для сканування документів, які пропонують розширені можливості та зручний інтерфейс.

Нагадаємо, що WhatsApp припинить роботу на мільйонах пристроїв.

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