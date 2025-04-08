WhatsApp тестирует новую функцию, которая защитит ваши переписки от слива

WhatsApp начал тестировать новую опцию под названием "расширенная конфиденциальность чатов". Она позволит пользователям контролировать, могут ли собеседники экспортировать переписку или автоматически сохранять медиафайлы, отправленные в чат.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Детали обновления

Новая функция появилась в недавней бета-версии приложения для iOS, а также была замечена в Android-версии в пятницу.

По данным источника, переключатель новой функции находится в настройках как индивидуальных, так и групповых чатов. После ее активации пользователи или участники группы не смогут экспортировать всю историю переписки за пределы WhatsApp.

Кроме того, изображения и видео, отправленные в чате, не будут автоматически сохраняться в галерею устройства. При этом не уточняется, останется ли возможность ручного сохранения медиафайлов - Meta в своих описаниях этого не указывает.

Если функция включена в групповом чате, все участники получат уведомление о включении режима конфиденциальности. Также сообщается, что при активации этой опции отключается Meta AI - встроенный ИИ, который может помогать в чате с ответами на вопросы и генерацией изображений.

Несмотря на защиту от экспорта переписки, WABetaInfo отмечает, что пользователи по-прежнему смогут пересылать отдельные сообщения или делать скриншоты, даже если режим включен. Это усложнит, но не полностью предотвратит сохранение чатов.

Для большего уровня конфиденциальности можно также использовать уже существующую функцию исчезающих сообщений, которые автоматически удаляются через заданное время.

Пока новая функция доступна только в бета-версии, и нет информации, когда она станет доступной для всех пользователей.

WhatsApp добавил расширенную функцию конфиденциальности чата (фото: WABetaInfo)