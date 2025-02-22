Як у WhatsApp відправити повідомлення без додавання номера: 7 простих способів

Чи бувало у вас, що потрібно терміново написати у WhatsApp, але не хочеться зберігати номер у контактах? На щастя, додаток дає змогу надсилати повідомлення без додавання номера, і для цього є кілька зручних способів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized , який спеціалізується на технологічній тематиці.

Використовуйте вбудовану функцію повідомлень

Тепер ви можете надсилати повідомлення у WhatsApp безпосередньо, не зберігаючи номер у контактах. Цей метод не вимагає сторонніх додатків або інструментів і доступний для Android та iPhone. Переконайтеся, що у вас встановлена остання версія додатка, щоб скористатися цією функцією.

Як відправити повідомлення у WhatsApp на Android:

Відкрийте WhatsApp і натисніть на значок повідомлення в правому нижньому кутку

Введіть повний номер у рядку пошуку (можна без коду країни)

Якщо номер має активний акаунт WhatsApp, з'явиться опція "Чат" - натисніть на неї, щоб відправити повідомлення без збереження контакту.

Як відправити повідомлення у WhatsApp на Android (фото: Technology Personalized)

Як відправити повідомлення у WhatsApp на iPhone:

Відкрийте WhatsApp на iPhone і натисніть на значок "+" у правому верхньому кутку екрана

Введіть номер у рядку пошуку. Якщо він зареєстрований у WhatsApp, з'явиться кнопка "Чат"

Натисніть "Чат" і надішліть повідомлення без збереження контакту

Як відправити повідомлення у WhatsApp на iPhone (фото: Technology Personalized)

Використовуйте функцію "Повідомлення собі"

Функція "Повідомлення собі" - зручний спосіб зберігати важливу інформацію, отриману в WhatsApp. Крім того, її можна використовувати для надсилання повідомлень без збереження номера в контактах.

Як відправити повідомлення через "Повідомлення собі":

Відкрийте WhatsApp на телефоні

Натисніть на значок створення нового повідомлення в правому нижньому кутку головного екрана

У розділі "Контакти в WhatsApp" виберіть "Повідомлення собі"

Введіть або вставте номер, якому хочете написати, і надішліть його собі в чат

У чаті номер відобразиться синім кольором. Натисніть на нього і виберіть "Чат з (номер телефону)"

Відкриється нове вікно чату з цим номером, де можна написати повідомлення без необхідності зберігати контакт

Цей спосіб не тільки зручний для надсилання повідомлень, а й дає змогу здійснювати голосові виклики без збереження номера в телефонній книзі.

Як відправити повідомлення через функцію "Повідомлення собі" (фото: Technology Personalized)

Використовуйте посилання для розмови у WhatsApp

Ви можете надсилати повідомлення без збереження номера, просто використовуючи спеціальне посилання. Навіть більше, ви можете редагувати це посилання, замінюючи номер на будь-кого, з ким хочете почати листування.

Як скористатися цією функцією:

Скопіюйте наступне посилання: https://wa.me/phone-number

Відкрийте Google Chrome на своєму смартфоні

Вставте посилання в адресний рядок, замінивши "phone-number" на потрібний номер разом із кодом країни

Наприклад, якщо номер 1234567890 і код країни +91, то посилання буде таким: https://wa.me/+911234567890

Натисніть Enter і дочекайтеся завантаження сторінки

Вас перенаправить на сайт WhatsApp. Натисніть кнопку "Продовжити в чаті", і відкриється чат із незбереженим контактом.

Використовуйте посилання для розмови (фото: Technology Personalized)

Використовуйте Truecaller для надсилання повідомлень у WhatsApp без збереження номера

Застосунок Truecaller для Android та iOS може не тільки фільтрувати спам-дзвінки та повідомлення, а й використовуватися для надсилання повідомлень у WhatsApp без збереження номера.

Як відправити повідомлення через Truecaller:

Відкрийте додаток і налаштуйте його

Скопіюйте номер, якому хочете написати, і вставте його в рядок пошуку Truecaller

Додаток покаже інформацію про номер. Відкрийте сторінку з деталями контакту

Внизу сторінки контакту з'явиться кнопка WhatsApp

Натисніть на неї - автоматично відкриється чат у WhatsApp, де можна одразу відправляти повідомлення без збереження номера

Цей спосіб зручний і швидкий, особливо якщо ви часто спілкуєтеся з новими контактами.

Використовуйте Google Assistant

На Android можна надсилати повідомлення у WhatsApp без збереження номера за допомогою Google Assistant.

Як це зробити:

Активуйте Google Assistant на своєму телефоні

Скажіть команду: "Відправити WhatsApp на (номер телефону)". Замість "номер телефону" назвіть номер, включно з кодом країни

Асистент попросить вас продиктувати або ввести текст повідомлення

Підтвердіть відправлення - і повідомлення буде відправлено без збереження контакту!

Як відправити повідомлення через Google Assistant (фото: Technology Personalized)

Використовуйте ярлик Siri для надсилання повідомлення

Користувачі iPhone можуть автоматизувати надсилання повідомлень за допомогою Siri Shortcuts. Це дає змогу надсилати повідомлення у WhatsApp без збереження номера.

Як налаштувати ярлик:

Відкрийте додаток "Команди" (Shortcuts) на iPhone

Натисніть кнопку "Додати команду" і виконайте пошук WhatsApp Unsaved Number

Також можна відразу відкрити посилання в браузері, щоб завантажити команду

Після переходу за посиланням натисніть "Додати команду". Новий ярлик з'явиться в розділі "Усі команди"

Натисніть на команду WhatsApp Unsaved Number, дайте необхідні дозволи

У вікні, що з'явилося, введіть номер телефону (з міжнародним кодом) і натисніть "Готово"

Відкриється чат із незбереженим контактом, і ви зможете відправити повідомлення безпосередньо

Цей метод зручний для швидкого спілкування, особливо якщо вам часто потрібно писати новим контактам.

Надсилання повідомлення через ім'я учасника в груповому чаті

Якщо вам потрібно відправити повідомлення людині з групи у WhatsApp, але ви не хочете зберігати її номер, можна скористатися простим способом.

Відкрийте WhatsApp і перейдіть у потрібну групу

Знайдіть повідомлення від людини, якій хочете написати

Натисніть на її ім'я користувача або номер телефону

З'явиться спливаюче вікно з різними опціями. Виберіть значок повідомлення (зазвичай перший у списку)

Відкриється нове вікно чату з цим контактом, і ви зможете почати спілкування

Альтернативний спосіб:

Ви також можете відкрити інформацію про групу, знайти потрібного учасника в списку, натиснути на його ім'я і почати чат.