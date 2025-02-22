Як у WhatsApp відправити повідомлення без додавання номера: 7 простих способів
Чи бувало у вас, що потрібно терміново написати у WhatsApp, але не хочеться зберігати номер у контактах? На щастя, додаток дає змогу надсилати повідомлення без додавання номера, і для цього є кілька зручних способів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized, який спеціалізується на технологічній тематиці.
Використовуйте вбудовану функцію повідомлень
Тепер ви можете надсилати повідомлення у WhatsApp безпосередньо, не зберігаючи номер у контактах. Цей метод не вимагає сторонніх додатків або інструментів і доступний для Android та iPhone. Переконайтеся, що у вас встановлена остання версія додатка, щоб скористатися цією функцією.
Як відправити повідомлення у WhatsApp на Android:
- Відкрийте WhatsApp і натисніть на значок повідомлення в правому нижньому кутку
- Введіть повний номер у рядку пошуку (можна без коду країни)
Якщо номер має активний акаунт WhatsApp, з'явиться опція "Чат" - натисніть на неї, щоб відправити повідомлення без збереження контакту.
Як відправити повідомлення у WhatsApp на Android (фото: Technology Personalized)
Як відправити повідомлення у WhatsApp на iPhone:
- Відкрийте WhatsApp на iPhone і натисніть на значок "+" у правому верхньому кутку екрана
- Введіть номер у рядку пошуку. Якщо він зареєстрований у WhatsApp, з'явиться кнопка "Чат"
- Натисніть "Чат" і надішліть повідомлення без збереження контакту
Як відправити повідомлення у WhatsApp на iPhone (фото: Technology Personalized)
Використовуйте функцію "Повідомлення собі"
Функція "Повідомлення собі" - зручний спосіб зберігати важливу інформацію, отриману в WhatsApp. Крім того, її можна використовувати для надсилання повідомлень без збереження номера в контактах.
Як відправити повідомлення через "Повідомлення собі":
- Відкрийте WhatsApp на телефоні
- Натисніть на значок створення нового повідомлення в правому нижньому кутку головного екрана
- У розділі "Контакти в WhatsApp" виберіть "Повідомлення собі"
- Введіть або вставте номер, якому хочете написати, і надішліть його собі в чат
- У чаті номер відобразиться синім кольором. Натисніть на нього і виберіть "Чат з (номер телефону)"
- Відкриється нове вікно чату з цим номером, де можна написати повідомлення без необхідності зберігати контакт
Цей спосіб не тільки зручний для надсилання повідомлень, а й дає змогу здійснювати голосові виклики без збереження номера в телефонній книзі.
Як відправити повідомлення через функцію "Повідомлення собі" (фото: Technology Personalized)
Використовуйте посилання для розмови у WhatsApp
Ви можете надсилати повідомлення без збереження номера, просто використовуючи спеціальне посилання. Навіть більше, ви можете редагувати це посилання, замінюючи номер на будь-кого, з ким хочете почати листування.
Як скористатися цією функцією:
- Скопіюйте наступне посилання: https://wa.me/phone-number
- Відкрийте Google Chrome на своєму смартфоні
- Вставте посилання в адресний рядок, замінивши "phone-number" на потрібний номер разом із кодом країни
- Наприклад, якщо номер 1234567890 і код країни +91, то посилання буде таким: https://wa.me/+911234567890
- Натисніть Enter і дочекайтеся завантаження сторінки
Вас перенаправить на сайт WhatsApp. Натисніть кнопку "Продовжити в чаті", і відкриється чат із незбереженим контактом.
Використовуйте посилання для розмови (фото: Technology Personalized)
Використовуйте Truecaller для надсилання повідомлень у WhatsApp без збереження номера
Застосунок Truecaller для Android та iOS може не тільки фільтрувати спам-дзвінки та повідомлення, а й використовуватися для надсилання повідомлень у WhatsApp без збереження номера.
Як відправити повідомлення через Truecaller:
- Відкрийте додаток і налаштуйте його
- Скопіюйте номер, якому хочете написати, і вставте його в рядок пошуку Truecaller
- Додаток покаже інформацію про номер. Відкрийте сторінку з деталями контакту
- Внизу сторінки контакту з'явиться кнопка WhatsApp
- Натисніть на неї - автоматично відкриється чат у WhatsApp, де можна одразу відправляти повідомлення без збереження номера
Цей спосіб зручний і швидкий, особливо якщо ви часто спілкуєтеся з новими контактами.
Використовуйте Google Assistant
На Android можна надсилати повідомлення у WhatsApp без збереження номера за допомогою Google Assistant.
Як це зробити:
- Активуйте Google Assistant на своєму телефоні
- Скажіть команду: "Відправити WhatsApp на (номер телефону)". Замість "номер телефону" назвіть номер, включно з кодом країни
- Асистент попросить вас продиктувати або ввести текст повідомлення
Підтвердіть відправлення - і повідомлення буде відправлено без збереження контакту!
Як відправити повідомлення через Google Assistant (фото: Technology Personalized)
Використовуйте ярлик Siri для надсилання повідомлення
Користувачі iPhone можуть автоматизувати надсилання повідомлень за допомогою Siri Shortcuts. Це дає змогу надсилати повідомлення у WhatsApp без збереження номера.
Як налаштувати ярлик:
- Відкрийте додаток "Команди" (Shortcuts) на iPhone
- Натисніть кнопку "Додати команду" і виконайте пошук WhatsApp Unsaved Number
- Також можна відразу відкрити посилання в браузері, щоб завантажити команду
- Після переходу за посиланням натисніть "Додати команду". Новий ярлик з'явиться в розділі "Усі команди"
- Натисніть на команду WhatsApp Unsaved Number, дайте необхідні дозволи
- У вікні, що з'явилося, введіть номер телефону (з міжнародним кодом) і натисніть "Готово"
- Відкриється чат із незбереженим контактом, і ви зможете відправити повідомлення безпосередньо
Цей метод зручний для швидкого спілкування, особливо якщо вам часто потрібно писати новим контактам.
Надсилання повідомлення через ім'я учасника в груповому чаті
Якщо вам потрібно відправити повідомлення людині з групи у WhatsApp, але ви не хочете зберігати її номер, можна скористатися простим способом.
- Відкрийте WhatsApp і перейдіть у потрібну групу
- Знайдіть повідомлення від людини, якій хочете написати
- Натисніть на її ім'я користувача або номер телефону
- З'явиться спливаюче вікно з різними опціями. Виберіть значок повідомлення (зазвичай перший у списку)
- Відкриється нове вікно чату з цим контактом, і ви зможете почати спілкування
Альтернативний спосіб:
Ви також можете відкрити інформацію про групу, знайти потрібного учасника в списку, натиснути на його ім'я і почати чат.
Нагадаємо, що в Україні створили конкурента Telegram і WhatsApp, який працює навіть із поганим Інтернетом.
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