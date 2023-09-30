WhatsApp перестане працювати на мільйонах смартфонів! Перевірте, чи є серед них ваш

Найпопулярніший додаток для обміну повідомленнями у світі WhatsApp з 24 жовтня перестане працювати на багатьох телефонах. Проблеми будуть мати власники різних моделей смартфонів з операційною системою Android.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Довідковий центр WhatsApp .

WhatsApp готує зміни з 24 жовтня

WhatsApp постійно отримує нові оновлення і функції, через що старі пристрої "не встигають" за ними. Розробники месенджера попередили, що з майбутнім оновленням мобільний додаток припинить підтримку на смартфонах Android з версією нижче 5.0.

"Починаючи з 24 жовтня 2023 року буде підтримуватися тільки ОС Android версії 5.0 і вище", - повідомляють на оновленій сторінці підтримки WhatsApp.

Отже, до 24 жовтня WhatsApp-користувачам рекомендується оновити операційну систему на своєму смартфоні, а якщо вони використовують Android версії 5.0 або старіші, то вони можуть подумати про можливість оновлення свого пристрою.

Після настання вказаної дати, на цих пристроях будуть недоступні всі функції WhatsApp.

Телефони, що втратять доступ до оновлень WhatsApp

Samsung

Samsung Galaxy Note2, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Tab 10.1.

HTC

HTC One, HTC Desire HD, HTC Sensation, LG Optimus 2X.

Sony

Sony Xperia Z, Sony Xperia S2, Sony Ericsson Xperia Arc3.

Motorola

Motorola Xoom, Motorola Droid Razr.

LG

LG Optimus 2X, LG Optimus G Pro.

Власникам iPhone пощастило більше - для них умови не змінилися. Для оптимальної роботи WhatsApp їм, як і раніше, потрібен айфон на базі операційної системи iOS 12 і новіше.