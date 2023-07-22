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Чи можуть російські спецслужби читати ваші листування в месенджерах: ось вам пояснення

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Україна, Субота 22 липня 2023 12:49
Чи можуть російські спецслужби читати ваші листування в месенджерах: ось вам пояснення Як дізнатися, що за вашим акаунтом стежать (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

На початку липня на сайті The New York Times з'явилася стаття про те, що російські спецслужби читають ваш Telegram, Signal та WhatsApp. У результаті почали з'являтися також повідомлення про масове відстеження росіянами даних користувачів.

Чи справді наші листування можуть читати сторонні - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Про що йшлося в статті

Як пишуть журналісти NYT, влада Росія вже певний час володіє технологіями для відстеження листування громадян з метою придушення внутрішніх заколотів. А коли агресорка вторгнулася в Україну в лютому 2022 року, це допомогло їй бачити активність в зашифрованих програмах, таких як WhatsApp і Signal.

Одна технологія може ідентифікувати голосові дзвінки чи файли в чатах. Програмне забезпечення може визначити, чи використовує хтось кілька телефонів, відобразити, які телефони були в певних місцях у певний день. Інший продукт може збирати паролі, введені на незашифрованих вебсайтах.

"Ці технології доповнюють зусилля Росії щодо формування громадської думки та придушення інакомислення, як-от пропагандистський бліц у державних ЗМІ, більш жорстка інтернет-цензура та нові зусилля зі збору даних про громадян і заохочення їх повідомляти про публікації в соціальних мережах, які підривають війну", - йдеться в матеріалі.

Зауважте, що говориться саме про певні види активності, а не про втручання в особисте життя загалом.

Чи справді ФСБ може все це робити

Українське науково-популярне видання "Куншт" також вирішило розібратися в цій темі на своїй сторінці в Instagram.

За їхніми дослідженнями, месенджери Whatsapp і Signal є надійно зашифрованими. Тобто навіть якщо якийсь хакер зайде у ваш обліковий запис, він не зможе відкрити діалоги.

З Telegram ситуація інакша: у ньому можна приховати лише "секретні чати", тобто ті, які ви самі зашифруєте. Для цього вам потрібно вибрати опцію в контактах перед тим, як написати повідомлення. Навіть якщо у вас уже був діалог, секретний чат все одно можна запустити.

Чи можуть російські спецслужби читати ваші листування в месенджерах: ось вам пояснення

Чи можуть російські спецслужби читати ваші листування в месенджерах: ось вам пояснення

Як розпочати секретний чат (скриншоти: Styler)

У виданні зазначають, що жертвами відстеження можуть стати ті українці, які використовують російських операторів зв'язку чи месенджери, які розташовані на території РФ.

Як захистити свій обліковий запис

  • Використовуйте VPN. Віддавайте перевагу тим, які мають зрозумілу модель монетизації.
  • Налаштуйте в месенджерах відмову від peer-to-peer дзвінків, тобто від людини до людини.
  • Відмовтеся від використання застосунків, які не є для вас критично важливими та які підозрюють у передачі даних третім сторонам.

Чи можуть російські спецслужби читати ваші листування в месенджерах: ось вам пояснення

Запам'ятайте ці правила (інфографіка: instagram.com/kunshtmagazine)

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