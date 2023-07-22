Чи можуть російські спецслужби читати ваші листування в месенджерах: ось вам пояснення

На початку липня на сайті The New York Times з'явилася стаття про те, що російські спецслужби читають ваш Telegram, Signal та WhatsApp. У результаті почали з'являтися також повідомлення про масове відстеження росіянами даних користувачів.

Чи справді наші листування можуть читати сторонні - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Про що йшлося в статті

Як пишуть журналісти NYT, влада Росія вже певний час володіє технологіями для відстеження листування громадян з метою придушення внутрішніх заколотів. А коли агресорка вторгнулася в Україну в лютому 2022 року, це допомогло їй бачити активність в зашифрованих програмах, таких як WhatsApp і Signal.

Одна технологія може ідентифікувати голосові дзвінки чи файли в чатах. Програмне забезпечення може визначити, чи використовує хтось кілька телефонів, відобразити, які телефони були в певних місцях у певний день. Інший продукт може збирати паролі, введені на незашифрованих вебсайтах.

"Ці технології доповнюють зусилля Росії щодо формування громадської думки та придушення інакомислення, як-от пропагандистський бліц у державних ЗМІ, більш жорстка інтернет-цензура та нові зусилля зі збору даних про громадян і заохочення їх повідомляти про публікації в соціальних мережах, які підривають війну", - йдеться в матеріалі.

Зауважте, що говориться саме про певні види активності, а не про втручання в особисте життя загалом.

Чи справді ФСБ може все це робити

Українське науково-популярне видання "Куншт" також вирішило розібратися в цій темі на своїй сторінці в Instagram.

За їхніми дослідженнями, месенджери Whatsapp і Signal є надійно зашифрованими. Тобто навіть якщо якийсь хакер зайде у ваш обліковий запис, він не зможе відкрити діалоги.

З Telegram ситуація інакша: у ньому можна приховати лише "секретні чати", тобто ті, які ви самі зашифруєте. Для цього вам потрібно вибрати опцію в контактах перед тим, як написати повідомлення. Навіть якщо у вас уже був діалог, секретний чат все одно можна запустити.

Як розпочати секретний чат (скриншоти: Styler)

У виданні зазначають, що жертвами відстеження можуть стати ті українці, які використовують російських операторів зв'язку чи месенджери, які розташовані на території РФ.

Як захистити свій обліковий запис

Використовуйте VPN. Віддавайте перевагу тим, які мають зрозумілу модель монетизації.

Налаштуйте в месенджерах відмову від peer-to-peer дзвінків, тобто від людини до людини.

Відмовтеся від використання застосунків, які не є для вас критично важливими та які підозрюють у передачі даних третім сторонам.

Запам'ятайте ці правила (інфографіка: instagram.com/kunshtmagazine)