Чи можуть російські спецслужби читати ваші листування в месенджерах: ось вам пояснення
На початку липня на сайті The New York Times з'явилася стаття про те, що російські спецслужби читають ваш Telegram, Signal та WhatsApp. У результаті почали з'являтися також повідомлення про масове відстеження росіянами даних користувачів.
Чи справді наші листування можуть читати сторонні - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Про що йшлося в статті
Як пишуть журналісти NYT, влада Росія вже певний час володіє технологіями для відстеження листування громадян з метою придушення внутрішніх заколотів. А коли агресорка вторгнулася в Україну в лютому 2022 року, це допомогло їй бачити активність в зашифрованих програмах, таких як WhatsApp і Signal.
Одна технологія може ідентифікувати голосові дзвінки чи файли в чатах. Програмне забезпечення може визначити, чи використовує хтось кілька телефонів, відобразити, які телефони були в певних місцях у певний день. Інший продукт може збирати паролі, введені на незашифрованих вебсайтах.
"Ці технології доповнюють зусилля Росії щодо формування громадської думки та придушення інакомислення, як-от пропагандистський бліц у державних ЗМІ, більш жорстка інтернет-цензура та нові зусилля зі збору даних про громадян і заохочення їх повідомляти про публікації в соціальних мережах, які підривають війну", - йдеться в матеріалі.
Зауважте, що говориться саме про певні види активності, а не про втручання в особисте життя загалом.
Чи справді ФСБ може все це робити
Українське науково-популярне видання "Куншт" також вирішило розібратися в цій темі на своїй сторінці в Instagram.
За їхніми дослідженнями, месенджери Whatsapp і Signal є надійно зашифрованими. Тобто навіть якщо якийсь хакер зайде у ваш обліковий запис, він не зможе відкрити діалоги.
З Telegram ситуація інакша: у ньому можна приховати лише "секретні чати", тобто ті, які ви самі зашифруєте. Для цього вам потрібно вибрати опцію в контактах перед тим, як написати повідомлення. Навіть якщо у вас уже був діалог, секретний чат все одно можна запустити.
Як розпочати секретний чат (скриншоти: Styler)
У виданні зазначають, що жертвами відстеження можуть стати ті українці, які використовують російських операторів зв'язку чи месенджери, які розташовані на території РФ.
Як захистити свій обліковий запис
- Використовуйте VPN. Віддавайте перевагу тим, які мають зрозумілу модель монетизації.
- Налаштуйте в месенджерах відмову від peer-to-peer дзвінків, тобто від людини до людини.
- Відмовтеся від використання застосунків, які не є для вас критично важливими та які підозрюють у передачі даних третім сторонам.
Запам'ятайте ці правила (інфографіка: instagram.com/kunshtmagazine)
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