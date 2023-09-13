Копіює Telegram? WhatsApp випустив оновлення з додатковою функцією

WhatsApp запустив функцію каналів за аналогом Telegram. Наразі вона доступна у 150 країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Сьогодні важливий день - ми запускаємо функцію каналів більш ніж у 150 країнах, щоб наші користувачі могли конфіденційно отримувати оновлення про те, що їм цікаво. Тисячі організацій, спортивних команд, діячів мистецтва і лідерів думок вже створюють свої канали, на які можна підписуватися прямо в WhatsApp", - заявили в компанії.

Серед нових функцій, які будуть реалізовані в рамках глобального запуску, зокрема є:

Покращений каталог . Тепер у каталозі каналів застосовується автоматичний фільтр з урахуванням країни користувача. Для зручності пошуку ми додали фільтри за новими, а також найактивнішими та найпопулярнішими каналами, у яких найбільше підписників.

Реакції . Користувачі можуть відправляти емодзі й переглядати загальну кількість реакцій. Подивитися, хто яку реакцію додав, неможливо.

Редагування . Скоро адміни зможуть редагувати оновлення протягом 30 днів з моменту публікації. Після цього терміну оновлення автоматично видаляються з наших серверів.

Пересилання. Оновлення можна пересилати в чати або групи. При цьому до повідомлення буде додано посилання на канал для тих, хто захоче дізнатися докладніше.

"Це тільки початок. Ми продовжимо додавати нові функції на основі відгуків користувачів. Найближчими місяцями можливість створити канал стане доступна кожному", - додали розробники.

Нові функції WhatsApp

Нагадаємо, минулого року месенджер WhatsApp отримав оновлення, яке користувачі довго чекали. Завдяки новій функції, користувачі iPhone можуть передати історію чатів, фото, відео, голосових повідомлень з Android на iPhone.

Також у WhatsApp з'явилася функція "Написати собі" (Message Yourself). По суті це чат, який видно тільки вам. Туди можна надсилати нотатки, нагадування, посилання та будь-яку іншу інформацію, яку бажаєте зберегти.

До того ж минулого місяця соціальна мережа WhatsApp представила спільне використання екрану як свою нову функцію.

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