WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонах! Проверьте, есть ли среди них ваш

Самое популярное приложение для обмена сообщениями в мире WhatsApp с 24 октября перестанет работать на многих телефонах. Проблемы будут иметь владельцы разных моделей смартфонов с операционной системой Android.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Справочный центр WhatsApp .

WhatsApp готовит изменения с 24 октября

WhatsApp постоянно получает новые обновления и функции, из-за чего старые устройства "не успевают" за ними. Разработчики мессенджера предупредили, что с будущим обновлением мобильное приложение прекратит поддержку смартфонов Android с версией ниже 5.0.

"Начиная с 24 октября 2023 г. будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше", - сообщают на обновленной странице поддержки WhatsApp.

Итак, до 24 октября WhatsApp-пользователям рекомендуется обновить операционную систему на своем смартфоне, а если они используют Android версии 5.0 или постарше, то они могут подумать о возможности обновления своего устройства.

После наступления указанной даты на этих устройствах будут недоступны все функции WhatsApp.

Телефоны, которые потеряют доступ к обновлениям WhatsApp

Samsung

Samsung Galaxy Note2, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Tab 10.1.

HTC

HTC One, HTC Desire HD, HTC Sensation, LG Optimus 2X.

Sony

Sony Xperia Z, Sony Xperia S2, Sony Ericsson Xperia Arc3.

Motorola

Motorola Xoom, Motorola Droid Razr.

LG

LG Optimus 2X, LG Optimus G Pro.

Владельцам iPhone повезло больше - для них условия не изменились. Для оптимальной работы WhatsApp им по-прежнему нужен айфон на базе операционной системы iOS 12 и поновее.