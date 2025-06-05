Вже не "Пташка": Катерина Поліщук отримала новий позивний і пояснила, чому тримає його в секреті

Чому "Пташка" змінила позивний

Нині Поліщук продовжує працювати задля нашої перемоги, але не говорить, що саме робить на фронті. І це не просто так. Також вона обрала для себе новий позивний.

"Я не висвітлюю свою військову професію з метою безпеки, як і свій новий позивний... Розумієте ,позивний надається для того, щоб деперсоналізувати людину з її особистістю по рації. А тут, вибачте, якщо я скажу в рацію, що я Катерина Поліщук, росіяни менше зрозуміють, аніж якщо я скажу, що я "Пташка", - пояснила захисниця.

Звісно, вона не планує розкривати свій новий позивний. Адже з питань безпеки про нього мають знати лише наші військові.

Також Поліщук розповіла, що вона просить їй не бажати. Це важлива тема, адже не всі знають, що можна казати військовим, та які слова можуть бути недоречними.

"Я мамі сказала: "Ніколи не бажай мені миру, бажай мені перемоги". Тому що мир за будь-яку ціну - це про окупацію, це про поневолення і це не про життя взагалі. Тому бажай мені перемоги і повернутися з перемогою", - розповіла Катерина.

"Пташка" розповіла, якою бачить нашу перемогу (скріншот)

А ще Поліщук відповіла, якою бачить нашу перемогу. За її словами, вона "виглядає далекою".

"І дуже тяжко це спрогнозувати, тому що це не лише силове питання. Це більшою мірою політичне питання, але якщо силовим методом ми не будемо їх стримувати, то ми будемо мати менше важелів в політичному питанні. Тому це взаємопов'язано", - сказала "Пташка".

"І після закінчення війни, коли це буде, буде дуже складно, тому що доведеться відновлювати дуже багато процесів. Доведеться в суспільство інтегрувати дуже багато військовослужбовців, суспільству доведеться соціалізуватися під військовослужбовців, підлаштуватися. І буде специфічно, буде складно, але воно того варте", - зазначила вона.

Краще, зауважує Катерина, буде дуже складно після перемоги, аніж "на розслабоні в окупації".

"Я завжди кажу, що я в "ДНР" була, там мені не сподобалося, тому я нікому не рекомендую", - резюмувала Поліщук.