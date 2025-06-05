Пташка з "Азовсталі" пояснила, що тригерить військових: "Закинути в багажник і відвезти на передову"

Парамедикиня-доброволиця Катерина Поліщук, відома як "Пташка" з "Азовсталі", розповіла про реакцію військових на життя цивільних в тилу. Вона нерідко стикається з грубощами та вимушена слухати образливі слова.

Що тригерить військових

"Коли я їздила та забирала FPV-дрони, їх було три великих стопки, і я попросила плюс-мінус 35-літнього чоловіка під моїм будинком допомогти мені їх донести до під'їзду. А він просто сказав: "Ні". Ну це тригерить", - зізналася Катерина.

Бувають навіть ситуації, зазначає "Пташка", коли їй доводиться слухати образливі слова через чиюсь роздратованість. І це важко сприймати.

"Тригерить, коли я після дуже-дуже довгої дороги з фронту трошки довго паркуюсь, тому що я просто гублюсь, я від втоми гублюсь і починаю крутитися, буквально на хвилину-дві довше паркуюся. І мене обзивають за це, при тому, що я у військовій формі і мене обзивають словами, які не пов'язані з тим, що я зараз не зібрана", - розповіла "Пташка".

"Ці сексистські слова, як іноді чоловіки вміють, скажімо так. Називають мене жінкою з нерозбірливими сексуальними зв'язками, це тригерить. Особливо коли це мужик 27-30 років каже, починає мене обзивати. При тому, що я йому навіть не заважаю, він може проїхати", - пояснила вона.

"Пташка" висловилася про цивільних (скріншот)

Таких ситуацій чимало і вони, додає Катерина, дійсно тригерять. При цьому вона намагається ніяк не реагувати на образи, адже не прагне провокувати якісь конфлікти.

"Люди, враховуйте, що в нас зараз кожна третя жінка - вдова, в нас зараз кожна третя жінка - матір, дитина якої на фронті. Та кожен, мені здається, боєць втратив побратимів. Я не знаю ні одного бійця, в якого немає нікого близького, хто б не загинув", - сказала "Пташка".

"Ти не знаєш, що в тої людини в душі. Може у нього "Шахед" прилетів в будинок минулої ночі. Будьте взаємно ввічливими та розуміючими... Кожен травмований, я розумію, що в когось можу викликати агресію, але я ж не кидаюсь на людей, які мене називають, не буду лаятись, тому що їм щось не сподобалося. Умовно я ж не буду на них кидатися з кулаками і ножем, я себе тримаю в руках", - додала вона.

Поліщук зізналася, що іноді просто хочеться "відвезти на передову" тих, хто провокує такі конфлікти. Окрім цього, військових тригерить, коли вони чують від цивільних фрази про війну та те, що їх туди "не посилали".

"Закинути в багажник і відвезти на передову. Хочеться, ну звісно. Дуже хлопців тригерить, коли ми в Києві їздимо, проїжджаємо якийсь популярний заклад і біля нього купа хлопців призовного віку вгашених... І ти просто їдеш і такий: "Блін, а в нас людей немає", - пригадала Катерина.

"Багато дуже є військових, які до повномасштабного ще прийшли в армію і захищали нашу країну... Хтось третину свого життя на фронті, а хтось каже: "Ми тебе туди не посилали"... Я навіть не сперечаюся", - зазначила вона.