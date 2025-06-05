Уже не "Пташка": Екатерина Полищук получила новый позывной и объяснила, почему держит его в секрете

Парамедик Екатерина Полищук, которая попала в плен из "Азовстали" и вернулась на фронт после освобождения из неволи, изменила свой позывной. Она известна всем как "Пташка", но на фронте эта популярность только может навредить.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Полищук рассказала в интервью Маричке Падалко.
Сейчас Полищук продолжает работать для нашей победы, но не говорит, что именно делает на фронте. И это не просто так. Также она выбрала для себя новый позывной.
"Я не освещаю свою военную профессию в целях безопасности, как и свой новый позывной ... Понимаете, позывной предоставляется для того, чтобы деперсонализировать человека с его личностью по рации. А здесь, извините, если я скажу в рацию, что я Екатерина Полищук, россияне меньше поймут, чем если я скажу, что я "Пташка", - пояснила защитница.
Конечно, она не планирует раскрывать свой новый позывной. Ведь для вопросов безопасности о нем должны знать только наши военные.
Также Полищук рассказала, что она просит ей не желать. Это важная тема, ведь не все знают, что можно говорить военным, и какие слова могут быть неуместными.
"Я маме сказала: "Никогда не желай мне мира, желай мне победы". Потому что мир любой ценой - это об оккупации, это о порабощении и это не о жизни вообще. Поэтому пожелай мне победы и вернуться с победой", - рассказала Екатерина.
А еще Полищук ответила, какой видит нашу победу. По ее словам, она "выглядит далекой".
"И очень тяжело это спрогнозировать, потому что это не только силовой вопрос. Это в большей степени политический вопрос, но если силовым методом мы не будем их сдерживать, то мы будем иметь меньше рычагов в политическом вопросе. Поэтому это взаимосвязано", - сказала "Пташка".
"И после окончания войны, когда это будет, будет очень сложно, потому что придется восстанавливать очень много процессов. Придется в общество интегрировать очень много военнослужащих, обществу придется социализироваться под военнослужащих, подстроиться. И будет специфически, будет сложно, но оно того стоит", - отметила она.
Лучше, замечает Екатерина, будет очень сложно после победы, чем "на расслабоне в оккупации".
"Я всегда говорю, что я в "ДНР" была, там мне не понравилось, поэтому я никому не рекомендую", - резюмировала Полищук.
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