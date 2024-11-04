"Народжена для війни". Як зараз живе і чим займається "Пташка" з Азовсталі

У дні блокади українських захисників на Азовсталі спів парамедика Катерини Поліщук допомагав нашим військовим не втрачати бойовий дух. У травні 2022 року кадри із її виконанням пісень ОУН-УПА потрапили у мережу й миттєво зробили дівчину знаменитою. Відтоді її прозвали "Пташка" з Азовсталі.

Що відомо про Катерину Поліщук

Катерина Поліщук народилася 2001 року у селі Соснівці, що на Тернопільщині. У 2020 році закінчила Тернопільський мистецький коледж ім. Соломії Крушельницької, "Пташка" опанувала гру на бандурі, мріяла виступати на великій сцені.

У цивільному житті Катерина писала поезію, була акторкою вистави "Розлучені теж сміються", яку поставили в Тернопільському народному драматичному театрі-студії "Сузір'я".

Дівчина захоплювалась мотоциклами, у Києві вона деякий час працювала у мотошколі The Riders. Весною 2021 року Катерина пройшла курс із домедичної допомоги, стала парамедиком батальйону "Госпітальєри" й відправилась на Луганщину у зону АТО.

Катерина Поліщук (фото: instagram_com_ptashka_from_azovstal)

Повномасштабне вторгнення застало Катерину у Маріуполі. Там дівчина надавала допомогу пораненим внаслідок російських атак. Після того, як сама отримала травму, вона опинилась у шпиталі, який згодом розбомбили росіяни. Тоді Катерині довелося перебратися на завод Азовсталь.

"За кілька днів там я почала працювати як парамедик і медсестра, тому що у мене була паралізована рука, і я не могла поїхати на передову", – розповідала Катерина.

Катерина Поліщук (фото: instagram_com_ptashka_from_azovstal)

У боях за Маріуполь "Пташка" втратила свого коханого – морпіха 36-ї бригади 26-річного Ярослава Христюка із Вінничини, а також близького друга Віталія Бердюгіна.

"Коли було страшно і здавалося, що немає жодного шансу вийти з Маріуполя живою, я розуміла, що тільки своїм прикладом, сильним духом та незламністю можна згуртувати навколо себе людей", – розповідала згодом Катерина.

Перебуваючи у бункерах "Азовсталі" дівчина, аби підтримати побратимів, співала їм патріотичних пісень, зокрема "Зродились ми великої години", "Нам не страшний червоний гніт", "Батько наш – Бандера". Через кілька днів після того, як відео із її співом стали популярними, росіяни почали розповсюджувати фейк про те, що дівчина начебто загинула.

19 травня 2022 року "Пташка" разом з іншими захисниками Маріуполя потрапила у російський полон.

Про російський полон і повернення додому

Росіяни у полоні намагались звинуватити Катерину у тому, що вона насправді "снайпер Азову" і лише прикривається "легендою про парамедика". На численних допитах вона зізнавалась, що якби у неї була можливість щось змінити, то вона б все одно поїхала захищати Маріуполь.

"У полоні були допити, знущання, приниження, багато фото, де я роздягнена, одягнена, з усіх сторін, фото всіх шрамів, налаштування проти мене інших полонених, маніпуляції, інтервʼю", – ділилась згодом Катерина.

Катерина у російському полоні (фото: instagram_com_ptashka_from_azovstal)

"Пташка" перебувала у колонії в Оленівці, що на окупованій Донеччині. Її звільнили 21 вересня 2022 року у рамках одного із перших найбільших обмінів.

"Мене звільнили через 4 місяці й один день. Для мене це зіграло непоправну роль. Важкі наслідки для здоровʼя, ПТСР, затяжна депресія, соціофобія та наразі повна ізоляція від спілкування з людьми", – розповідала парамедик.

Вдома на Катерину чекала мама і брат. Після полону дівчині довелося пройти тривалу реабілітацію й лікування.

"Пташка" під час звільнення з полону (фото: СБУ)

Як зараз живе "Пташка" і чим займається

Менш як за два місяці після звільнення з полону, у листопаді 2022 року, "Пташка" уже взяла участь у "Голосі країни", де зворушила українців виконанням колискової "Спи, маленький козачок".

"Проблема всіх полонених: коли ти повертаєшся, тебе огортають любов’ю, турботою, носять на руках, лікують та цілують. А потім в один день ти розумієш, що тебе більше не будуть носити на руках, а треба справлятися самотужки. Коли приходить буденність, ця казка закінчується і кожного дня стикаєшся із байдужістю, і стає важче", – розповіла "Пташка".

Катерина зізналась, що їй важко було впоратись із пережитим досвідом, тому вона звернулась до психологів і навіть приймала антидепресанти. У своїх численних інтерв'ю вона закликала українців докладати максимум зусиль, аби повернути інших полонених додому.

"Пташка" з мамою і братом (фото: instagram_com_ptashka_from_azovstal)

У грудні 2022 року Катерині вручили орден "За мужність" III ступеня. Невдовзі після цього вона добровольцем долучилася до 59-ої ОМПБр. Весною 2024 року Катерина воювала на Авдіївському напрямку під Первомайським.

"Мене постійно питають, чому я повернулася на фронт. А як я буду спокійно сидіти вдома, якщо в моїй країні війна? Як буду пити чай зранку, ввечері пити вино? У мене є руки-ноги, я можу виконувати функції на фронті, у мене класний бойовий досвід. Я пів року пропрацювала як дипломат зі звільнення полонених, та мені простіше воювати", – розповідає Пташка.

Втім, у червні 2024 року Катерина повідомила, що припинила співпрацю з 59-ю бригадою "через ряд непоборних обставин".

"З подякою та повагою прощаюсь з цими чудовими людьми. Дякую за 14 місяців плідної роботи, нову військову професію, терпіння, розуміння і справжню любов, якої так бракувало мені, в яку я вже не вірила. Ви найкраще, що могло статись зі мною у такий важкий період. Я повернусь незабаром", – написала "Пташка".

Відомо, що у бригаді вона уже не працювала парамедиком, а займалась постачанням дронів.

Катерина Поліщук після полону на деякий час повернулась на фронт (фото: instagram_com_ptashka_from_azovstal)

Катерина періодично долучається до волонтерських зборів на підтримку армії та проводить свої. У жовтні вона збирала донати для закупівлі дронів військовим, що на Покровському напрямку.

Також нещодавно "Пташка" натякнула своїм підписникам, що знову хоче повернутись в армію.

"Так вже вийшло, що ця дівчинка народжена для війни. Вона не вміє жити без свободи. Вона не вміє висловлювати свої емоції правильно. Вона не може жити без схвалення. Вона потребує перезавантажень і підтримки. Вона не вміє ухвалювати правильні рішення. Вона тільки навчається обирати себе. Але вона точно знає, де її місце і коли її час. І мій час зараз", – написала "Пташка".

Катерина Поліщук (фото: instagram_com_ptashka_from_azovstal)