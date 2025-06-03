"Жорстко мобілізували". Співак Микита Ломакін показався у формі і розповів, куди зник

Український співак Микита Ломакін вийшов на зв'язок і повідомив, що був мобілізований до війська. Він розповів про свій непростий досвід та закликав людей до людяності.

Артист заявив, що тривалий час не з'являвся в мережі та не виступав, оскільки був мобілізований.

"Мене мобілізували достатньо жорстко, як і багатьох чоловіків нашої країни", - поділився він.

Микита зізнався, що з перших днів служби не мав ні сил, ні можливості розповісти про це.

"Був розчарований у людяності й світі після почутого і побаченого. Тепер я спостерігаю зсередини, що війна накоїла в душах та думках людей", - сказав він.

Микита Ломакін був мобілізований (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)

Співак поділився, що перебувати у військових умовах психологічно дуже складно.

"Ситуації, які вже трапилися зі мною, ледве не зламали мене. В таких умовах складно знайти філософію та віру або мати хоч якусь надію", - зізнався він.

Водночас Микита продовжує триматися. Попри нові виклики, він намагається залишатися людяним.

"Мій мозок шукає пояснення, виправдання ситуації та стратегії виживання в наявних умовах. Я буду триматися і далі, залишаючись перш за все людиною. Хоча тут майже всі сприймають це як слабкість", - розповів він.

Ломакін пообіцяв продовжувати писати пісні та ділитися трансформаційними думками зі служби.

"Зараз складні часи. Співчувайте людям! Це відкриє вам очі на прийняття особистих труднощів та прибере заздрість та ненависть", - закликав він.

"Відчувайте біль, якщо вона приходить. Страждання вкажуть вам на те, за що ви боролись, і Бог дасть вам сил жити, якщо ваші наміри - не порожні слова", - додав Микита.

Ломакін про мобілізацію (фото: instagram.com/nikitalomakinofficial)

Як відреагували в мережі

Користувачі та зіркові колеги висловили слова підтримки та подяки мобілізованому артисту.

"У тебе все буде добре! Я вірю в це", - написав Слава Дьомін.

"Тримайся", - побажала Анна Трінчер.

"Дякую за те, що написав! Щиро бажаю тобі Божої опіки, щоб тебе оминали всі негаразди. Ти надзвичайно добра людина, крутий музикант, і як людина творчості - емпатичний, вразливий. Тож я бажаю тобі сили духу, щоб витримати все. Ще раз дякую", - прокоментував Влад Дарвін.

"Сил тобі і не втрачай свою світлу душу", - додав Нікіта Кисельов.

"Нікіта, які ти важливі речі написав! Які розумні і мудрі! Бог збереже тебе! Ти дуже крутий", - зауважила Марія Бурмака.

"Бог тебе любить. Він великий, могутній і люблячий. Тримайся Нікіт, він з тобою", - підтримала співачка IzaBella.

Що відомо про Микиту Ломакіна

Нагадаємо, співак родом з Сімферополя. Народився 3 квітня 1998 року.

Брав участь проєктах "X-Фактор" та "Голос країни 11", завдяки яким розпочав свій музичний шлях.

Перший альбом презентував у лютому 2019 року. За кілька років випустив ще один доробок. Також мав дует з Тіною Кароль.

Серед відомих пісень - "Зеркала", "Сука", "Невірний", "Сніг", "Lava".