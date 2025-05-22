"Вже не ховаються": Даша Квіткова закрутила роман із футболістом збірної України (ексклюзив)

26-річну блогерку Дашу Квіткову, яка після розлучення з Микитою Добриніним неохоче говорить про особисте, помітили в компанії відомого футболіста. Йдеться про 23-річного Володимира Бражка.
Про це РБК-Україна (проект Styler) на умовах анонімності повідомив інсайдер.
Як зазначає джерело, про стосунки Даші й Вова у їхньому оточенні знають вже декілька місяців.
Але якщо спочатку вони намагалися це приховувати, то нині все частіше з'являються разом в публічних місцях. І тому їх вже бачили навіть у продуктових магазинах.
"Вони вже не ховаються. Разом за продуктами ходять... Букети величезні він дарує. Вони точно зустрічаються", - запевняє інсайдер.
До речі, сама Даша потроху почала натякати на нові стосунки, але робить це обережно.
В її Stories вже з'являлися квіти, а нині вона показалася поруч з обранцем - щоправда, не стала "світити" його обличчя.
Втім, навіть на цьому фото можна помітити, що в обранця Квіткової є татуювання на руці. А на сторінці Бражка є світлина, де він позує у світлому одязі (схожому на той, в якому був чоловік поруч з Дашею).
Щобільше, на його руці є тату, фрагмент якого і можна роздивитися на Stories блогерки.
Квіткова та Бражко підписані один на одного в Instagram. "Лайки" Даші можна помітити під дописами футболіста.
І сам Володимир почав коментувати дописи Даші. Це можна помітити під її новими фото.
Блогерка стала відомою завдяки проекту "Холостяк-10". Даша перемогла у фіналі та погодилася стати дружиною героя реаліті - Микити Добриніна. У 2021 році Квіткова народила первістка. Сина назвали Левом.
Квіткова та Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)
Але у 2023 році стало відомо, що стосунки, побудовані на "Холостяку", не триватимуть "довго і щасливо". Квіткова оголосила про розлучення з Добриніним, після чого припинила говорити про особисте життя.
Володимир народився в Запоріжжі. Футболом почав займатися з чотирьох років у місцевій ДЮСШ "Металург". У 13-річному віці перейшов до академії київського "Динамо".
З 2019 року виступав за юнацьку (U-19) та молодіжну (U-21) команди столичного гранда. У сезоні 2021/22 зіграв 7 матчів та забив 3 голи в Юнацькій лізі УЄФА. За першу команду "Динамо" дебютував 14 квітня 2022 року в товариському матчі проти "Галатасарая".
Виступав за юнацькі збірні України різних вікових категорій. З 2020 року викликається до молодіжної збірної України, у складі якої став бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи-2023.
Також Бражко регулярно викликається Сергієм Ребровим у національну збірну. Зокрема він брав участь у Євро-2024.
Взимку 2025 року активно ходили чутки про можливий перехід Бражка до англійського клубу "Вулвергемптон". Клуб АПЛ проводив переговори з "Динамо" щодо трансферу опорного півзахисника, нібито пропонуючи керівництву українського клубу за молодого футболіста 20 млн євро.
Однак кияни відповіли відмовою, мотивуючи це тим, що Бражко на той час був стратегічно важливим для реалізації амбіцій "Динамо" на внутрішній арені (зокрема, потрапляння в ЛЧ у якості чемпіона України).
З огляду на те, що "динамівці" виграли УПЛ, то можна припустити, що керівництво "біло-синіх" згодяться продати Володимира вже цього літа.
Наразі, якщо вірити спортивним ЗМІ, ним цікавляться клуби англійської Прем'єр-ліги (зокрема "Борнмут", де виступає колишній гравець "Динамо" Ілля Забарний), іспанської Ла Ліги та італійський "Мілан".
Таким чином, можливо, вже зовсім скоро у соціальних мережах Квіткової стане більше контенту з якоїсь із цих європейських країн.
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