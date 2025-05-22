"Вже не ховаються": Даша Квіткова закрутила роман із футболістом збірної України (ексклюзив)

Що відомо про роман Квіткової та Бражка

Як зазначає джерело, про стосунки Даші й Вова у їхньому оточенні знають вже декілька місяців.

Але якщо спочатку вони намагалися це приховувати, то нині все частіше з'являються разом в публічних місцях. І тому їх вже бачили навіть у продуктових магазинах.

"Вони вже не ховаються. Разом за продуктами ходять... Букети величезні він дарує. Вони точно зустрічаються", - запевняє інсайдер.

До речі, сама Даша потроху почала натякати на нові стосунки, але робить це обережно.

В її Stories вже з'являлися квіти, а нині вона показалася поруч з обранцем - щоправда, не стала "світити" його обличчя.

Stories Квіткової (скріншот)

Втім, навіть на цьому фото можна помітити, що в обранця Квіткової є татуювання на руці. А на сторінці Бражка є світлина, де він позує у світлому одязі (схожому на той, в якому був чоловік поруч з Дашею).

Футболіст Бражко (фото: instagram.com/vova.brazhko)

Щобільше, на його руці є тату, фрагмент якого і можна роздивитися на Stories блогерки.

Тату Бражка (фото: instagram.com/vova.brazhko)

Квіткова та Бражко підписані один на одного в Instagram. "Лайки" Даші можна помітити під дописами футболіста.

І сам Володимир почав коментувати дописи Даші. Це можна помітити під її новими фото.

Бражко на сторінці Квіткової (скріншот)

Особисте життя Даші Квіткової

Блогерка стала відомою завдяки проекту "Холостяк-10". Даша перемогла у фіналі та погодилася стати дружиною героя реаліті - Микити Добриніна. У 2021 році Квіткова народила первістка. Сина назвали Левом.



Квіткова та Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)

Але у 2023 році стало відомо, що стосунки, побудовані на "Холостяку", не триватимуть "довго і щасливо". Квіткова оголосила про розлучення з Добриніним, після чого припинила говорити про особисте життя.

Хто такий Володимир Бражко

Володимир народився в Запоріжжі. Футболом почав займатися з чотирьох років у місцевій ДЮСШ "Металург". У 13-річному віці перейшов до академії київського "Динамо".

З 2019 року виступав за юнацьку (U-19) та молодіжну (U-21) команди столичного гранда. У сезоні 2021/22 зіграв 7 матчів та забив 3 голи в Юнацькій лізі УЄФА. За першу команду "Динамо" дебютував 14 квітня 2022 року в товариському матчі проти "Галатасарая".

Володимир Бражко (фото: facebook.com/fcdynamoua)

Виступав за юнацькі збірні України різних вікових категорій. З 2020 року викликається до молодіжної збірної України, у складі якої став бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи-2023.

Також Бражко регулярно викликається Сергієм Ребровим у національну збірну. Зокрема він брав участь у Євро-2024.

Взимку 2025 року активно ходили чутки про можливий перехід Бражка до англійського клубу "Вулвергемптон". Клуб АПЛ проводив переговори з "Динамо" щодо трансферу опорного півзахисника, нібито пропонуючи керівництву українського клубу за молодого футболіста 20 млн євро.

Футболіст Бражко (фото: instagram.com/vova.brazhko)

Однак кияни відповіли відмовою, мотивуючи це тим, що Бражко на той час був стратегічно важливим для реалізації амбіцій "Динамо" на внутрішній арені (зокрема, потрапляння в ЛЧ у якості чемпіона України).

З огляду на те, що "динамівці" виграли УПЛ, то можна припустити, що керівництво "біло-синіх" згодяться продати Володимира вже цього літа.

Наразі, якщо вірити спортивним ЗМІ, ним цікавляться клуби англійської Прем'єр-ліги (зокрема "Борнмут", де виступає колишній гравець "Динамо" Ілля Забарний), іспанської Ла Ліги та італійський "Мілан".

Таким чином, можливо, вже зовсім скоро у соціальних мережах Квіткової стане більше контенту з якоїсь із цих європейських країн.