Чому "Динамо" не відпустило Бражка в АПЛ: офіційна позиція клубу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке" .

Раніше з'явилась інформація, що клуб АПЛ "Вулверхемптон" пропонував киянам за 23-річного хавбека 20 мільйонів євро з оплатою суми протягом кількох траншів впродовж 4 років. Угоду потрібно було закрити до кінця дня 3 лютого, коли в Англії закривається зимове трансферне вікно.

Однак кияни відповіли відмовою. Позицію українського клубу пояснив його президент Ігор Суркіс.

"Бражко залишається в "Динамо". Тому що ми насамперед керуємося пріоритетами клуба. А вони очевидні: нам треба виграти чемпіонат і отримати можливість поборотися за право участі в Лізі чемпіонів-2025/26. Володимир – ключовий гравець команди, який допоможе нам в досягненні цієї мети. Це набагато важливіше ніж ситуативно заробити якісь гроші на його продажі", – зазначив Суркіс.

Він зізнався, що дуже хоче бачити Бражка в великому чемпіонаті і статусному європейському клубі. Але є ризик, що "Вулвергемптон" у наступному сезоні опиниться у Чемпіоншипі. Після 24-х турів АПЛ "вовки" в таблиці перебувають на 17-й сходинці. Відстань від 16-ї команди – "Евертона" становить 7 пунктів.

"За бажанням в нас ще буде час та можливість повернутися до цієї розмови, коли обидва клуби виконають свої турнірні цілі", – резюмував президент "Динамо".

Хто такий Володимир Бражко

23-річний уродженець Запоріжжя. Вихованець місцевого "Металурга". У 2016 році перебрався до академії київського "Динамо". З 2019-го грав за юнацьку команду (U-19) клубу, а починаючи з сезону-2019/20 почав залучатися й до матчів молодіжної (U-21). Виступав у складі "Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА.

В українській Прем'єр-лізі дебютував у серпні 2022 року в складі луганської "Зорі", де грав на правах оренди. А перший гол в УПЛ у вересні того ж року забив у ворота "Динамо".

Влітку 2023-го повернувся з оренди до складу столичного клубу де став гравцем основи. Усього за киян зіграв 55 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.

У складі національної збірної провів 9 матчів. Брав участь в Євро-2024, де зіграв в усіх трьох поєдинках групового турніру.