Переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь "засвітила" обличчя нового бойфренда

Переможниця 13-го сезону "Холостяк" Інна Бєлєнь, яка раніше натякнула на нові стосунки після розставання з Олександром Тереном, показала бойфренда.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Так, у Stories Бєлєнь показалася в обіймах загадкового чоловіка. Щоправда, його обличчя практично неможливо розгледіти через бейсболку.

Пара позувала перед дзеркалом: новий бойфренд Інни ніжно обійняв її за талію, поки вона робила селфі в дзеркалі.

До речі, поки що переможниця "Холостяка" не розсекретила, з ким саме у неї зав'язалися стосунки та коли.

Інна Бєлєнь із новим коханим (скриншот)

Що відомо про Інну Бєлєнь

Бєлєнь - 29 років, вона народилася і виросла в Харкові. За освітою вона перекладачка з німецької.

Дівчина з ранніх років пішла працювати. Потім переїхала за кордон, навчалася також у Німеччині та обіймала посаду керівниці ресторану, займалася інвестиціями.

Там же зустріла чоловіка, який згодом став її чоловіком. Цей шлюб тривав близько 4 років - пара розійшлася через те, що Бєлєнь багато часу приділяла роботі та фактично забезпечувала чоловіка, який був на 4 роки молодший за неї.

Після початку повномасштабної війни дівчина повернулася в Україну і стала волонтерити. Також Інна неодноразово ставала донором крові, про що розповідає у своєму Instagram і закликає робити інших.

Після закінчення проєкту "Холостяк" Інна Бєлєнь та Олександр Терен недовго залишалися у стосунках. Уже в лютому 2025 року вони оголосили, що розходяться. Перед цим пара публічно посварилася і з'ясовувала стосунки в мережі.

Інна Бєлєнь та Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Потім її запідозрили в романі з відомим співаком Вадимом Олійником, з яким вона з'явилася на фото. Однак ці припущення її фанатів не підтвердилися.

На початку травня Бєлєнь показала перші фото з новим бойфрендом, якого вона тримає за руку. Крім того, вона поділилася зворушливим посланням, яке виглядало як звернення до коханої людини.

Інна Бєлєнь закрутила новий роман (скриншот)