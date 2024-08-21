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Квіткова стала хрещеною мамою: блогерка поділилася зворушливим відео

Середа 21 серпня 2024 13:15
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Квіткова стала хрещеною мамою: блогерка поділилася зворушливим відео Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська блогерка та бізнесвумен Даша Квіткова поділилася з підписниками своїм новим статусом - вона вперше стала хрещеною мамою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт знаменитості.

"Сьогодні був казковий день. Він був просто неймовірним, тому що сьогодні було хрещення Санечки. Я своїми думками поділюся трохи пізніше, але скажу, що для мене це було щось магічне, дуже важливе і сокровенне. Тому що я вперше взагалі стала хрещеною мамою", - зазначила Даша у Instagram-stories.

Квіткова стала хрещеною мамою: блогерка поділилася зворушливим відео

Скриншот

Квіткова стала хрещеною мамою хлопчика Олександра, якому днями вже виповниться рік. Важливу місію їй довірила подруга, відома блогерка та зановниця бренду одягу Таня Парфільєва.

Таїнство хрещення відбулося 20 серпня в одному із храмів столиці, а хрещеним батьком став ведучий, продюсер та підприємець Євген Таллер.

Квіткова стала хрещеною мамою: блогерка поділилася зворушливим відео

Батьки та хрещені батьки Олександра (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Також блогерка виклала на своїй сторінці декілька фото і зворушливе відео, на якому знято цю важливу подію.

Квіткова стала хрещеною мамою: блогерка поділилася зворушливим відеоСкріншот

Для урочистої події Даша обрала довгу білу сукню з об'ємними рукавами та туфлі з гострими носками. Голову знаменитість покрила хусткою, а завершували образ непомітні прикраси.

Зазначимо, що всі присутні на хрещенні обрали вбрання переважно у білих відтінках.

Як відреагували підписники Квіткової та Парфільєвої

Фоловери відразу почали коментувати спільне відео блогерок:

  • "Таке чудове відео, дуже передало вашу атмосферу".
  • "Яка краса! Вітаємо солодкого хлопчика".
  • "Чарівне відео. Вітаю, Божого благословення на всіх життєвих шляхах".
  • "Як це атмосферно - прямо відчула ваше хвилювання!".
  • "Найщиріші вітання. Нехай Ангел-Хранитель оберігає кожен його крок".

Квіткова стала хрещеною мамою: блогерка поділилася зворушливим відеоТаня Парфільєва з чоловіком та сином (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Раніше Даша Квіткова презентувала ніжну колекцію одягу.

Також читайте про українських блогерів, які сміливо показали тіло після пологів.

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