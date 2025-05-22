"Уже не прячутся": Даша Квиткова закрутила роман с футболистом сборной Украины (эксклюзив)

26-летнюю блогершу Дашу Квиткову, которая после развода с Никитой Добрыниным неохотно говорит о личном, заметили в компании известного футболиста. Речь идет о 23-летнем Владимире Бражко.
Об этом РБК-Украина (проект Styler) на условиях анонимности сообщил инсайдер.
Как отмечает источник, об отношениях Даши и Вовы в их окружении знают уже несколько месяцев.
Однако если сначала они пытались это скрывать, то сейчас все чаще появляются вместе в публичных местах. И поэтому их уже видели даже в продуктовых магазинах.
"Они уже не прячутся. Вместе за продуктами ходят... Букеты огромные он дарит. Они точно встречаются", - уверяет инсайдер.
Кстати, сама Даша понемногу начала намекать на новые отношения, но делает это осторожно.
В ее Stories уже появлялись цветы, а сейчас она показалась рядом с избранником - правда, не стала "светить" его лицо.
Впрочем, даже на этом фото можно заметить, что у избранника Квитковой есть татуировка на руке. А на странице Бражко есть фотография, где он позирует в светлой одежде (похожей на ту, в которой был мужчина рядом с Дашей).
Более того, на его руке есть тату, фрагмент которого и можно рассмотреть на Stories блогерши.
Квиткова и Бражко подписаны друг на друга в Instagram. "Лайки" Даши можно заметить под постами футболиста.
И сам Владимир начал комментировать посты Даши. Это можно заметить под ее новыми фото.
Блогерша стала известной благодаря проекту "Холостяк-10". Даша победила в финале и согласилась стать женой героя реалити - Никиты Добрынина. В 2021 году Квиткова родила первенца. Сына назвали Львом.
Но в 2023 году стало известно, что отношения, построенные на "Холостяке", не продлятся "долго и счастливо". Квиткова объявила о разводе с Добрыниным, после чего прекратила говорить о личной жизни.
Владимир родился в Запорожье. Футболом начал заниматься с четырех лет в местной ДЮСШ "Металлург". В 13-летнем возрасте перешел в академию киевского "Динамо".
С 2019 года выступал за юношескую (U-19) и молодежную (U-21) команды столичного гранда. В сезоне 2021/22 сыграл 7 матчей и забил 3 гола в Юношеской лиге УЕФА. За первую команду "Динамо" дебютировал 14 апреля 2022 года в товарищеском матче против "Галатасарая".
Выступал за юношеские сборные Украины разных возрастных категорий. С 2020 года вызывается в молодежную сборную Украины, в составе которой стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы-2023.
Также Бражко регулярно вызывается Сергеем Ребровым в национальную сборную. В частности он участвовал в Евро-2024.
Зимой 2025 года активно ходили слухи о возможном переходе Бражко в английский клуб "Вулверхэмптон". Клуб АПЛ проводил переговоры с "Динамо" по трансферу опорного полузащитника, якобы предлагая руководству украинского клуба за молодого футболиста 20 млн евро.
Однако киевляне ответили отказом, мотивируя это тем, что Бражко на то время был стратегически важным для реализации амбиций "Динамо" на внутренней арене (в частности, попадание в ЛЧ в качестве чемпиона Украины).
Учитывая то, что "динамовцы" выиграли УПЛ, то можно предположить, что руководство "бело-синих" согласятся продать Владимира уже этим летом.
Сейчас, если верить спортивным СМИ, им интересуются клубы английской Премьер-лиги (в частности "Борнмут", где выступает бывший игрок "Динамо" Илья Забарный), испанской Ла Лиги и итальянский "Милан".
Таким образом, возможно, уже совсем скоро в социальных сетях Квитковой станет больше контента из какой-то из этих европейских стран.
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