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Вышел из дома и исчез: под Киевом ищут 13-летнего мальчика

STYLERНужна помощь    01.09.2019 - 11:37
Вышел из дома и исчез: под Киевом ищут 13-летнего мальчика
Под Киевом пропал 13-летний Поповиченко Николай- розыск (коллаж РБК-Украина)

13-летний юноша не первый раз пропадает

Под Киевом в поселке городского типа Калиновка Васильковского района пропал 13-летний Поповиченко Николай. Несовершеннолетний парень ушел из дома по улице Полевая, на данный момент его местонахождение неизвестно. Как уточняется, ребенок пропадает уже не первый раз. Николай пропал 29 августа около 23:00. Об этом заявили в полиции Киевской области.

Приметы: на вид 14 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы темно-русые.

Был одет в черную футболку с разноцветными узорами, темно-синие шорты с полосками белого цвета, серые резиновые тапочки.

Вышел из дома и исчез: под Киевом ищут 13-летнего мальчика

Под Киевом пропал 13-летний Поповиченко Николай- розыск (фото: kv.npu.gov.ua)

При наличии любой информации о возможном местонахождении Николая, сообщите по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, что ранее в Киеве неизвестные подожгли микроавтобус с людьми.

Ранее также сообщалось, что в Швеции двух украинцев разыскивают по подозрению в убийстве.

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