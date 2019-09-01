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Вийшов з дому і зник: під Києвом шукають 13-річного хлопчика

STYLERПотрібна допомога    01.09.2019 - 11:37
Вийшов з дому і зник: під Києвом шукають 13-річного хлопчика
Під Києвом зник 13-річний Поповиченко Микола - розшук (колаж РБК-Україна)

13-річний юнак не перший раз пропадає

Під Києвом у селищі міського типу Калинівка Васильківського району зник 13-річний Поповиченко Микола. Неповнолітній хлопець пішов з дому по вулиці Польова, на даний момент його місцезнаходження невідомо. Як уточнюється, дитина пропадає вже не перший раз. Микола пропав 29 серпня близько 23:00. Про це заявили в поліції Київської області.

Прикмети: на вигляд 14 років, зріст 160 сантиметрів, худорлявої статури, обличчя овальне, очі сірі, волосся темно-русяве.

Був одягнений в чорну футболку з різнокольоровими візерунками, темно-сині шорти зі смужками білого кольору, сірі гумові тапочки.

Вийшов з дому і зник: під Києвом шукають 13-річного хлопчика

Під Києвом зник 13-річний Поповиченко Микола - розшук (фото: kv.npu.gov.ua)

При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Миколи, повідомте по телефону спецлінії поліції "102".

Нагадаємо, що раніше у Києві невідомі підпалили мікроавтобус з людьми.

Раніше також повідомлялося, що у Швеції двох українців розшукують за підозрою у вбивстві.

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