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Пропала в метро? В Киеве разыскивают 25-летнюю девушку

STYLERНужна помощь    25.08.2019 - 20:03
Пропала в метро? В Киеве разыскивают 25-летнюю девушку
В Киеве пропала Липовенко Екатерина Анатольевна - нужна помощь (коллаж РБК-Украина)

Девушка таинственно исчезла сразу после работы

В Киеве пропала Липовенко Екатерина Анатольевна – 25-летняя жительница столицы, которая на момент пропажи должна была отправиться после работы с Контрактовой площади на встречу. Встреча так и не состоялась. Об этом родственники Екатерины рассказали "Информатору".

Девушку ожидали около станции метро "Лесная", однако там она так и не появилась. Как сообщается, последний раз Екатерина выходила на связь 23 августа в 16:15. На текущий момент ее телефон отключен.

На момент пропажи девушка была одета в оранжевую кофту, черные штаны. При себе имела рюкзак.

Приметы: рост 174-176 сантиметров, на шее сзади имеет небольшое тату, блондинка.

Пропала в метро? В Киеве разыскивают 25-летнюю девушку

В Киеве пропала Липовенко Екатерина Анатольевна - нужна помощь (фото: kiev.informator.ua)

При наличии любой информации о возможном местонахождении девушки, сообщите по телефону 067-367-66-66 мама Кати — Людмила.

Напомним, что Вовка объявили в международный розыск.

Ранее мы также писали, что в Киеве водитель Mersedes сбил девушку на переходе и сбежал с места ДТП.

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