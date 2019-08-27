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В Киеве неизвестные подожгли микроавтобус с людьми

Новости » Происшествия    27.08.2019 - 15:14
В Киеве неизвестные подожгли микроавтобус с людьми
Фото: сгоревший автомобиль (kyiv.npu.gov.ua)

Авто сгорело дотла

В Киеве, в ночь на 27 августа, неизвестные подожгли автобус, в котором находилось четверо людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что в ночь на 27 августа неизвестные на ул. Электриков напали на автомобиль, в котором находились четыре человека.

"Неожиданно к авто подбежали неизвестные в масках и черной форме без опознавательных знаков и задули в окно слезоточивым газом. По словам потерпевших, нападавших было восемь", - говорится в сообщении.

Мужчины успели выбежать из автомобиля, а нападавшие в этот момент забросили в салон зажигательную смесь. Когда микроавтобус начал гореть, нападавшие скрылись. Пострадавшие вскоре вызвали спасателей и полицию.

В Киеве неизвестные подожгли микроавтобус с людьми

Фото: сгоревший автомобиль (kyiv.npu.gov.ua)

Прибывшие правоохранители осмотрели автомобиль и изъяли улики. Начато уголовное производство по факту хулиганства. Нападавших объявили в розыск. Отмечается, что им грозит до 7 лет заключения.

Напомним, 26 августа в Киеве в результате столкновения загорелся автомобиль. От полученных травм погиб водитель, двое пассажиров пострадало.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина напал на активистов с антироссийскими плакатами. Он пытался отобрать плакаты, чтобы "их не видели дети".

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