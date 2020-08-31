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Выпускники требовали честных выборов: сын Лукашенко отказался учиться в престижном лицее

Автор: Роман Мирончук

Николай Лукашенко передумал учиться в самом престижном лицее Беларуси

Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси, забрал документы из лицея БГУ и не хочет там больше учится, несмотря на то, что данное учебное заведение считается самым престижным среди школ Беларуси.

Причина такого решения Николая Лукашенко проста, во время протестов в стране выпускники лицея потребовали честных президентских выборов. В самом лицее информацию об этом комментировать отказываются. Об этом сообщает Еврорадио.

При этом директор лицея БГУ Игорь Варакса подтвердил, что документы Николай приносил. Но больше никаких подробностей он не сообщил.

"У нас поступало 1739 человек, и мы не рассказываем ни о ком", - заявил Варакса.

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Стоит отметить, что лицей БГУ - лидер в системе среднего образования Беларуси. Обучение в учебном заведении занимает два года и это альтернатива 10-11 классам в школе.

Многие ученики этого лицея добивались побед в международных школьных олимпиадах. Николай Лукашенко хотел учиться в классе с биологическим уклоном.

В данном лицее на гуманитарном направлении учатся Анастасия и Дарья Лукашенко - дочери Дмитрия Лукашенко, среднего сына Александра Лукашенко.

Напомним, в Беларуси студенты присоединятся к общенациональной забастовке.

Ранее сообщалось о том, что 15-летний Николай Лукашенко стал популярнее своего отца.

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