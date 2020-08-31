В Беларуси студенты присоединятся к общенациональной забастовке

В Беларуси студенты минских университетов проведут 1 сентября общенациональную забастовку. Они планируют собрать подписи под петицией за отставку Александра Лукашенко.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Студенческая осень".
Кроме отставки Лукашенко, в петиции студенты будут требовать:
В 11:00 студенты собираются возле своих университетов, после чего планируют отправиться к Министерству образования, где хотят передать петицию министру образования.
Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста, которые начались 9 августа. На протяжении первых нескольких дней в стране наблюдались столкновения между демонстрантами и силовиками. Позже акция переросла в мирный протест. Рабочие начали устраивать забастовки на предприятиях, а также выходить на акции солидарности на улицы.
При этом, по словам помощника Лукашенко, первые акции разгонялись силовиками из-за того, что демонстранты строили баррикады и перекрывали улицы.
Также РБК-Украина писало, что в Беларуси за вчера задержали более 170 участников протестов.
Кроме этого сообщалось, что балтийские страны ввели санкции против 30 белорусских чиновников, среди которых и Александр Лукашенко.