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В Беларуси студенты присоединятся к общенациональной забастовке

Минск, Понедельник 31 августа 2020 16:57
В Беларуси студенты присоединятся к общенациональной забастовке
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси студенты минских университетов проведут 1 сентября общенациональную забастовку. Они планируют собрать подписи под петицией за отставку Александра Лукашенко.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Студенческая осень".

Кроме отставки Лукашенко, в петиции студенты будут требовать:

  • остановить насилие и привлечь к ответственности виновных в пытках и издевательствах;
  • освободить всех политзаключенных и произвольно задержанных, а также прекратить преследования за политические взгляды;
  • отставки Центральной избирательной комиссии;
  • проведения повторных честных и прозрачных выборов с независимыми наблюдателями.

В 11:00 студенты собираются возле своих университетов, после чего планируют отправиться к Министерству образования, где хотят передать петицию министру образования.

Напомним, в Беларуси продолжаются акции протеста, которые начались 9 августа. На протяжении первых нескольких дней в стране наблюдались столкновения между демонстрантами и силовиками. Позже акция переросла в мирный протест. Рабочие начали устраивать забастовки на предприятиях, а также выходить на акции солидарности на улицы.

При этом, по словам помощника Лукашенко, первые акции разгонялись силовиками из-за того, что демонстранты строили баррикады и перекрывали улицы.

Также РБК-Украина писало, что в Беларуси за вчера задержали более 170 участников протестов.

Кроме этого сообщалось, что балтийские страны ввели санкции против 30 белорусских чиновников, среди которых и Александр Лукашенко.

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