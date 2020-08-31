Випускники вимагали чесних виборів: син Лукашенка відмовився вчитися в престижному ліцеї

Микола Лукашенко, молодший син президента Білорусі, забрав документи з ліцею БДУ і не хоче там більше вчиться, попри те, що цей навчальний заклад вважається найпрестижнішим серед шкіл Білорусі.

Причина такого рішення Миколи Лукашенка проста, під час протестів у країні випускники ліцею вимагали чесних президентських виборів. У самому ліцеї інформацію про це коментувати відмовляються. Про це повідомляє Єврорадіо.

При цьому директор ліцею БДУ Ігор Варакса підтвердив, що документи Микола приносив. Але більше ніяких подробиць він не повідомив.

"У нас вступали 1739 осіб, і ми не розповідаємо ні про кого", - заявив Варакса.

Варто зазначити, що ліцей БДУ - лідер в системі середньої освіти Білорусі. Навчання в навчальному закладі займає два роки і це альтернатива 10-11 класів у школі.

Багато учнів цього ліцею отримували перемоги у міжнародних шкільних олімпіадах. Микола Лукашенко хотів вчитися в класі з біологічним ухилом.

В даному ліцеї на гуманітарному напрямку навчаються Анастасія і Дарина Лукашенко - дочки Дмитра Лукашенко, середнього сина Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, в Білорусі студенти приєднаються до загальнонаціонального страйку.

Раніше повідомлялося про те, що 15-річний Микола Лукашенко став популярнішим свого батька.