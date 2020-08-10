15-летний Николай Лукашенко стал популярнее отца: как это произошло

Николай Лукашенко (фото: ex-press.by)

Младший сын президента Беларуси стал популярнее своего отца

В апреле 2020 года Александра Лукашенко приехал в Китай, но фотографов больше заинтересовал его повзрослевший младший сын Николай, которому уже исполнилось 15 лет. До этого его видели еще маленьким школьником, который вместе с отцом посещал различные мероприятия.

Но сейчас уже Николай заметно вырос, возмужал и сделал то, что не удавалось его двум старшим братьям – он стал популярнее самого Александра Лукашенко. Об этом сообщает "Апостроф".

Через несколько дней Николай Лукашенко стал звездой мемов и получил различные прозвища - "принц Беларуси", "краш всея Руси" (слово crush в английском используется по отношению к человеку, который разбивает чье-то сердце).

Скриншот с Twitter

В соцсетях девушки в восторге от внешности парня, они говорят о том, что 15-летний парень покорил их сердца.

Скриншот с Twitter

Николай родился в августе 2004 года. Тогда в СМИ было много разговором о нем, поскольку имя его матери было и остается тайной Александра Лукашенко, который с 1975 года женат на Галине Лукашенко. У пары есть два сына – Виктор 1975 года рождения и Дмитрий 1980 года. С 1994 года они живут раздельно, хотя официального развода не было.

Скриншот с Twitter

Однажды Александр Лукашенко рассказал, что мать Николая работает врачом, после этого в СМИ начали писать, что мальчика родила бывший личный врач президента Беларуси Ирина Абельская.

Пока старшие сыновья Лукашенко остаются мало кому известными общественными деятелями, о Николае говорят в Беларуси, России, Украине и даже в Китае, после того, как в сети появилось видео, на котором парень на китайском языке поздравил жителей страны с Новым годом. Некоторые говорят о том, что Николай станет преемником отца.

Николай Лукашенко поздравляет китайцев с Новым годом (видео: YouTube)

Интересно, что в интервью Лукашенко опроверг домыслы про то, что Николая готовят в преемники. "Батька" даже назвал его "оппозиционером". Кроме того, Лукашенко говорит, что Коля очень добрый и запросто может обнять папу и посидеть у него на коленях.

Напомним, появились фото из Беларуси, которые заставляют плакать и гордиться за людей.

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