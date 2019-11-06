Выплаты на детей в 2020: украинцам подготовили приятный сюрприз

Выплаты при рождении ребенка в Украине в 2020 году будут осуществляться по нынешнему механизму. Правительство даже анонсировало увеличение материальной поддержки детям-сиротам, на приобретение новых домов и создание социальных услуг.

В Кабмине объяснили планы сменить подход к соцвыплатам намерением "помочь тем, кто в этом действительно нуждается: малоимущим семьям и пенсионерам". Об этом глава Минсоцполитики Юлия Соколовская рассказала в своем Facebook.

Речь идет о введении адресной программы при рождении, которая выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера выплат (около 6 тысяч гривен, так как госпомощь при рождении ребенка составляет около 41 тысячу). Однако на фоне критики такой инициативы и указании рисков, что помощь де-факто могут потерять сотни украинских семей, было принято решение об отказе от новой модели.

В итоге министерство представило обновленный проект госбюджета-2020 год, а Соколовская заявила, что "приоритет Минсоцполитики на 2020 год - дети!" Об этом передает "Украинская правда".

Выплаты для семей с детьми будут начислять по нынешней схеме - Кабмин отказался от скандальной адресной программы (Иллюстративное фото: unsplash.com)

Выплаты при рождении детей: что предлагают в Минсоцполитики:

Увеличение выплаты на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в семейных формах воспитания, в частности на детей с инвалидностью.

На это предусмотрено дополнительно 1,5 миллиарда гривен - почти вдвое больше, чем в 2019-м (на 48%).

Материальная помощь на ребенка до 6 лет составляет 4 147,50 гривен; от 6 до 18 лет - 5 545 гривен.

На ребенка с инвалидностью до 6 лет - 6 226,50 гривен; от 6 до 23 лет - 7763 гривен.

На увеличение выплат на покупку жилья для детей-сирот предусматривается дополнительно 77,7 миллионов гривен.

Согласно подсчету, за эти деньги можно купить 1701 квартиру, 18 домов для детских домов семейного типа (ДДСТ) и 25 малых групповых домов.

Введение программы реабилитации детей с инвалидностью. На это пойдет дополнительно 130 миллионов гривен.

Повышение пособия на детей для малообеспеченных семей с 85% до 130% от прожиточного минимума.

Для детей до 6 лет - 2 317,70 гривен; для детей от 6 до 18 лет - 2883,40 гривен.

Выплаты для семей с детьми будут начислять по нынешней схеме (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Старт программы социальных услуг, в том числе для детей с инвалидностью.

Для этого предусматривается 100 миллионов, что позволит членам семей лиц с инвалидностью работать и заниматься собственными делами без привязки к людям с инвалидностью.