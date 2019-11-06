Виплати на дітей у 2020: українцям підготували приємний сюрприз

Виплати при народженні дитини в Україні у 2020 році будуть здійснюватися за нинішнім механізму. Уряд навіть анонсував збільшення матеріальної підтримки дітям-сиротам, на придбання нових будинків та створення соціальних послуг.

У Кабміні пояснили плани змінити підхід до соцвиплат наміром "допомогти тим, хто цього дійсно потребує: малозабезпеченим сім'ям та пенсіонерам". Про це глава Мінсоцполітики Юлія Соколовська розповіла у своєму Facebook.

Йдеться про запровадження адресної програми при народженні, яка виплачується лише тим сім'ям, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує 15% від розміру виплат (близько 6 тисяч гривень, бо держдопомога при народженні дитини становить близько 41 тисячі). Однак на тлі критики такої ініціативи та вказання на ризики, що допомогу де-факто можуть втратити сотні українських сімей, було схвалено рішення про відмову від нової моделі.

В підсумку міністерство представило оновлений проект держбюджету-2020 рік, а Соколовська заявила, що "пріоритет Мінсоцполітики на 2020 рік - діти!" Про це передає "Українська правда".

Виплати для сімей з дітьми будуть нараховувати за нинішньою схемою - Кабмін відмовився від скандальної адресної програми (Ілюстративне фото: unsplash.com)

Виплати при народженні дітей: що пропонують у Мінсоцполітики:

Збільшення виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в сімейних формах виховання, зокрема на дітей з інвалідністю.

На це передбачено додатково 1,5 мільярда гривень - майже вдвічі більше, ніж в 2019-му (на 48%).

Матеріальна допомога на дитину до 6 років становить 4 147,50 гривень; від 6 до 18 років - 5 545 гривень.

На дитину з інвалідністю до 6 років - 6 226,50 гривень; від 6 до 23 років - 7763 гривень.

На збільшення виплат на придбання житла для дітей-сиріт передбачається додатково 77,7 мільйонів гривень.

Згідно з підрахунками, за ці гроші можна купити 1701 квартиру, 18 будинків для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та 25 малих групових будинків.

Введення програми реабілітації дітей з інвалідністю. На це піде додатково 130 мільйонів гривень.

Підвищення допомоги на дітей малозабезпечених сімей з 85% до 130% від прожиткового мінімуму.

Для дітей до 6 років - 2 317,70 гривень; для дітей від 6 до 18 років - 2883,40 гривень.

Виплати для сімей з дітьми нараховуватимуть за нинішньою схемою (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Старт програми соціальних послуг, в тому числі для дітей з інвалідністю.

Для цього передбачається 100 мільйонів, що дозволить членам сімей осіб з інвалідністю працювати та займатися власними справами без прив'язки до людей з інвалідністю.