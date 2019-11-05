Субсидии 2020: какие новшества ждут украинцев

Субсидии в Украине (Фото: коллаж РБК-Украина)

Правительство работает над оптимизацией системы субсидий

В Украине сократят расходы на субсидии в 2020 году - на госпомощь выделят на 7 миллиардов гривен меньше. В презентованном правительством бюджете на следующий год предусмотрено расходовать на эту строчку 48 миллиардов гривен. В министерстве социальной политики уверяют, что суммы хватит на выплату льгот и жилищных субсидий всем, кто в них нуждается.

По словам главы ведомства Юлии Соколовской, этот вид помощи зависит от доходов и материального положения граждан.

Также она заверила, что особых изменений относительно проверок получателей субсидий не будет.

Субсидию в Укране будут назначать по новым правилам (Фото: УНИАН)

Премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации проекта госбюджета-2020 подчеркнул, что задание Кабмина по субсидиям заключается в том, чтобы малообеспеченные семьи не тратили на оплату коммуналки более 15% своего совокупного дохода.

Также чиновник заявил, что субсидию получат все нуждающиеся в этом отопительном сезоне.

По словам премьера, власть работает над оптимизацией системы субсидий.

Субсидию в Укране будут назначать по новым правилам (Фото: коллаж РБК-Украина)

Так, условия получения субсидий, несмотря на слухи, обещают не менять - перед этим сообщалось, что украинцам будут отказывать в назначении субсидии, если расходы домохозяйства на оплату коммунальных услуг составляют сумму меньше 20% от совокупного дохода.

Был расширен перечень категорий, которые могут рассчитывать на господдержку: упрощается оформление субсидий для детских домов семейного типа, сельских пенсионеров и военнослужащих.