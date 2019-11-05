В Украине откажутся от групп инвалидности: что теперь будет

Группы инвалидности в Украине заменят на МКФ (Фото: коллаж РБК-Украина)

Действующая система инвалидности осталась в Украине с советских времен

В Украине правительство намерено отказаться от существующей еще со времен СССР системы градации инвалидности - вместо этого планируют перейти к действующему в Евросоюзе Международному классификатору функциональности (МКФ). Об этом рассказала нардеп от фракции "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, передает "Интерфакс-Украина".

По словам политика, идею ранее начал реализовывать Минздрав, и теперь власть просто продолжает начатую работу.

Так, в украинское законодательство будет имплементирован МКФ, который уже переведен на украинский язык, но до конца еще не проведена система его ратификации.

"С помощью МКФ мы хотим наконец-то избавиться от системы инвалидности, которая осталась в Украине с советских времен", - заявила Третьякова.

Галина Третьякова (Фото: facebook.com)

Теперь социальная политика в отношении людей с инвалидностью и выплаты для них будут строиться не на группах, как ранее, а на расчете процента потери трудоспособности. Такой метод рекомендован Всемирной организацией здравоохранения.

Глава комитета ВРУ убеждена, что данные новшества в комплексе с пересмотром норм по трудоустройству украинцев с частичной потерей трудоспособности будут способствовать увеличению доли людей с инвалидностью на рынке труда.

Так, сейчас Госслужба по вопросам труда следит за тем, чтобы 4% рабочих мест в частном секторе предоставлялись людям с инвалидностью. Если же квоты не соблюдаются, что представители бизнеса получают штрафные санкции.

В комитете по социальной политике хотят изменить данную ситуацию с помощью добавления квотирования и на госслужбе.

На сегодняшний день в Украине разделяют 4 группы инвалидности:

1А - полностью зависят от других лиц, они не способны к самообслуживанию;

1Б - способны только частично выполнять социально-бытовые функции;

2 группа - не требуют постоянного ухода, однако болезнь или врожденный порок очень ограничивают их в обыденной жизни;

3 группа - люди, которые частично потеряли способность к самообслуживанию или контроль над поведением.

Группы инвалидности в Украине заменят на МКФ (Фото: pixabay.com)

Как отмечают в "Страховании Украины", некоторые работодатели считают, что только 3 группа инвалидности является рабочей в Украине, однако в соответствии с законодательными актами, присвоение 1 группы не лишает человека трудоспособности.

К заболеваниям, при которых можно работать, относятся практически все, начиная с 1Б группы, к которой относятся, в том числе, и инвалиды-колясочники.

Что такое МКФ и в чем преимущества

Международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ) является классификацией компонентов функциональности и ограничения жизнедеятельности. МКФ одобрена всеми 191 членами ВОЗ 22 мая 2001 во время 54-й Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Существуют значительные преимущества использования МКФ как для пациентов, так и врачей. Главной пользой для пациентов является интеграция физических, ментальных и социальных аспектов состояния их здоровья. Вместо того, чтобы сосредоточить внимание на диагнозе человека, в МКФ включены все аспекты его жизни (развитие, участие и среда). Так, диагноз мало что может сказать о функциональных возможностях человека и важен для определения причины и прогноза. Однако для планирования и реализации вмешательств чаще используется информация об ограничении функций.

МКФ является инструментом взаимодействия государства, специалистов и окружающей среды с состоянием здоровья человека для лечения и реабилитации. После того, как реабилитационная команда осознает повседневной деятельности, в которой клиент обязан участвовать, может быть использована последовательность решения проблемы на основе МКФ.