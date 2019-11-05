В правительстве пообещали сохранить выплаты при рождении ребенка

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Изменения механизма предоставления помощи на детей не состоится

В Кабинете министров Украины принято решение о сохранении нынешнего механизма предоставления материальной помощи при рождении детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра социальной политики Юлию Соколовскую Facebook.

Она отметила, что правительство планировало сменить подход к социальным выплатам. В частности, это было предусмотрено в законопроекте “О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины", которым Министерство социальной политики должно было бы отвязать более 150 выплат от прожиточного минимума - "чтобы помочь тем, кто в этом действительно нуждается: малоимущим семьям и пенсионерам".

Одним из предложений было введение адресной программы при рождении, которая выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15 % от размера выплат (фактически это около 6 тыс. грнивень - поскольку помощь при рождении ребенка составляет около 41 тыс. гривен).

"Впрочем, после консультаций с органами власти и обсуждения с общественностью, принято решение о сохранении нынешнего механизма предоставления помощи при рождении детей", - написала министр.

Напомним, 4 ноября Детский фонд ООН ЮНИСЕФ после анализа законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", опубликованного на сайте Министерства социальной политики, предупредил, что в Украине сотни тысяч семей могут потерять выплаты от государства при рождении ребенка.