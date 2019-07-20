Выборы в Раду 2019: астролог дала неприятный прогноз

Выборы в Верховную Раду пройдут очень сложно и громко. Об этом рассказала основательница Международного центра астрологии и развития сознания ASTRA Анна Вергелес.

Как известно, голосовать на парламентских выборах 2019 украинцы будут уже 21 июля. В плане астрологии, рассказала эксперт в комментарии "Фактам ICTV", этот день очень непростой. Дело в том, что 17 июля произошло лунное затмение, влияние которого будут чувствовать и кандидаты, и люди, которые будут голосовать, именно в день выборов.

Затмение, говорит астролог, знаменует противостояние народа и власти, людей и системы.

"Будет повышенный эмоциональный фон и возможны не то, чтобы провокации, но какие-то эпатажные выступления, яркие заявления", - добавила Анна.

Накануне выборов, в частности 20 июля, тоже в обществе и медиапространстве будет царить напряженная обстановка. Вергелес не исключает возможности крупных скандалов, обнародования компроматов. Ожидаются перед выборами еще и эмоциональные заявления политиков.

"Будет всплывать всякая грязная информация, компромат, какие-то слухи. Есть показатели, что борьба будет, к тому же не совсем честная. Для того, чтобы повлиять на результаты выборов, будут использоваться манипулятивные технологии, не совсем прозрачные схемы. Эмоционально раскачивать толпу будут, это однозначно", - уверена астролог.

Также Вергелес посоветовала украинцам при голосовании за кандидата в нардепы руководствоваться не эмоциями, а максимально ориентироваться на логику и здравый смысл.

Список всех партий, которые идут на выборы в Раду, смотрите на РБК-Украина.