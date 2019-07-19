Экстрасенс назвал партии, которые войдут в Раду (коллаж РБК-Украина)

Экстрасенс рассказал, какие перспективы на выборах в Раду 2019 у партий "Голос", "Слуга народа" и других

Выборы в Раду 2019 состоятся уже 21 июля. Перед парламентской гонкой известный экстрасенс и таролог Антон Ульрих рассказал, какие политические силы пройдут в Верховную Раду, а каким - не повезет.

По словам Ульриха, партия Владимира Зеленского "Слуга народа" пройдет в Раду с большим отрывом.

"Но карты говорят, что абсолютного большинства - 50% - эта партия не наберет", - отметил он.

Также в парламенте будет представлена и "Европейская солидарность". Но, чтобы попасть в парламент, члены ЕС "будут использовать все основные силы и инстинкты", а может даже "темные приемы". Кроме того, палки в колеса этой партии могут вставить представители "Оппозиционной платформы - За жизнь". Эта политическая сила, к слову, также попадет в парламент. Но ей придется создавать коалицию, или примыкать к кому-то, чтобы иметь какое-либо влияние.

"Голос. Очень хорошая карта. Если в Раду партия не пройдет, то у нее все равно все хорошо будет впереди. У партии очень хороший потенциал. Если не пройдет в этот созыв, то это будет только на пользу, так как им не придется участвовать в неприятных мероприятиях. В следующий созыв "Голос" войдет с большой поддержкой", - сказал таролог.

А вот "Свободе", говорит экстрасенс, "ничего хорошего не светит", так как эта сила "слишком инфантильно подходит" к выборам..

"Батькивщина" попадет в Раду и все в этой партии будет хорошо. Но все зависит непосредственно от Юлии Тимошенко.

"У нее сильная интуиция. Им повезет, они пройдут... Но им придется примыкать к коалиции", - сказал Ульрих.

Список всех партий, которые идут на выборы в Раду, смотрите на РБК-Украина.