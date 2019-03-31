С выбором не медлил: Епифаний выбрал президента

На выборах 2019 проголосовать за любимого кандидата пришел Епифаний. Он подчеркнул, что выборы являются весьма важным событием, на котором должны присутствовать все. Об этом он рассказал в прямом эфире на телеканале "Прямой".

В комментариях журналистам, он подчеркнул, что страна находится в состоянии войны, а потому, чтобы избежать негативных последствий в дальнейшем, важно сделать правильный выбор.

Митрополит призывает всех украинцев выполнить свои гражданские обязательства и проголосовать. Он не стал рассказывать, за кого именно отдал свой голос, но отметил, что выбрал "своего кандидата" довольно быстро и считает, что будущий глава государства должен придерживаться европейского курса, которым страна идет сейчас.

Видео: (YouTube/Телеканал Прямий)

"Призываю сегодня сделать свой выбор. Исполнить свой гражданский долг, прийти на избирательный участок и согласно своей совести, согласно здравому смыслу и своим мировоззренческим убеждениям сделать выбор, выбрать того, кого они считают достойным, чтобы он в течение следующих пяти лет был главой нашего государства" - сказал Епифаний.

Ранее мы писали, что делать избирателям на участках в случаях нестандартных ситуаций, таких как минирование участка или если они стали свидетелями нарушений.

А также сообщали, что в одном из киевских избирательных участков на выборы пришла собака и "проголосовала".

Также сообщалось, что киевлянка стала мамой прямо на избирательном участке. На данный момент уточняется, рожала ли женщина именно в роддоме либо же роды прошли прямо в помещении избирательного участка.