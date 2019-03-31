З вибором не барився: Єпіфаній обрав президента

На вибори 2019 проголосувати за улюбленого кандидата прийшов Епіфаній. Він підкреслив, що вибори є дуже важливою подією, на якій повинні бути всі. Про це він розповів в прямому ефірі на телеканалі "Прямий".

У коментарях журналістам, він підкреслив, що країна перебуває в стані війни, а тому, щоб уникнути негативних наслідків в подальшому, важливо зробити правильний вибір.

Митрополит закликає всіх українців виконати свої цивільні зобов'язання і проголосувати. Він не став розповідати, за кого віддав свій голос, але зазначив, що обрав "свого кандидата" досить швидко і вважає, що майбутній глава держави повинен дотримуватися європейського курсу, яким країна йде зараз.

Відео: YouTube/Телеканал Прямий)

"Закликаю сьогодні зробити свій вибір. Виконати свій громадянський обов'язок, прийти на виборчу дільницю і відповідно до своєї совісті, згідно здоровому глузду і своїм світоглядним переконанням зробити вибір, обрати того, кого вони вважають гідним, щоб він протягом наступних п'яти років був главою нашої держави" - сказав Епіфаній.

Раніше ми писали, що робити виборцям на дільницях у випадках нестандартних ситуацій, таких як мінування ділянки або якщо вони стали свідками порушень.

А також повідомляли, що в одному з київських виборчих дільниць на вибори прийшла собака і "проголосувала".

Також повідомлялося, що киянка стала мамою прямо на виборчій дільниці. На даний момент уточнюється, чи народжувала жінка саме в пологовому будинку або ж пологи пройшли прямо в приміщенні виборчої дільниці.