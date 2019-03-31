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Отдала долг родине: киевлянка стала мамой прямо на избирательном участке

STYLERВыборы 2019    31.03.2019 - 11:26
Отдала долг родине: киевлянка стала мамой прямо на избирательном участке
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Женщина родила прямо на избирательном участке

На выборах 2019, которые начались 31 марта в 8:00, в очереди на одном из избирательных участков жительница Киева стала мамой. Об этом информирует журналистка Рена Назарова в социальной сети Facebook.

Жительница Киева родила в одном из роддомов на Подоле, где был расположен избирательный участок. О даном происшествии стало известно сегодня, около 10 утра.

"Из приятного: на одном из участков, который в роддоме на Подоле, почти час назад родилась девочка. Роженица успела выполнить свой гражданский долг", - написано в сообщении.

На данный момент уточняется, рожала ли женщина именно в роддоме либо же роды прошли прямо в помещении избирательного участка. О состоянии малышки и как ее назовут пока что не сообщалось.

Напомним, что на выборы президента Кличко приехал на велосипеде. Мэр Киева приехал на избирательный участок в 8 утра в спортивной форме. Он отправился после утренней тренировки сразу на свой участок в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна. 

Ранее мы писали о том, что делать избирателям на участках в случаях нестандартных ситуаций, таких как минирование участка или если они стали свидетелями нарушений.

А также сообщали, что в Житомирской обл. избиратели голосовали до открытия участка. Также было зафиксировано голосование избирателей без паспортов на участки в Черняховском районе.

Кроме того, в Киеве 8 участков начали работу с опозданием. Так, в столице работает 13 окружных и 1 тыс. 105 участковых избирательных комиссий. Правопорядок обеспечивают около 6 тыс. полицейских.

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