В Киеве на президентских выборах "проголосовала" собака

На выборах 2019 в Киеве проголосовала собака (коллаж РБК-Украина)

Выборы президента 2019 уже отличились множеством курьезных инцидентов

Выборы в 2019 году стали самыми необычными в Украине. Граждане уже активно отдают свои голоса за вероятного гаранта. К голосующим, помимо знаменитостей, присоединился пес, однако за кого он "голосовал" неизвестно. Об этом рассказывает корреспондент информационной службы BBC Джон Фишер у себя в Twitter.

Судя по фотографиям, опубликованным корреспондентом, один из избирателей пришел на голосование вместе со своим питомцем. Снимки сделаны во время голосования, когда избиратель находится в кабинке вместе с животным. Журналист пошутил по поводу того, что пес находится в кабинке не просто так, а тоже отдавал свой голос за будущего гаранта.

"Не ясно, за кого голосовала собака", - лаконично подметил Фишер.

На выборах 2019 в Киеве проголосовала собака (фото: twitter.com/JonahFisherBBC)

Интересно, что по данным социологов, явка на выборах ожидается как в 2014 году. На внеочередных президентских выборах в 2014 году явка составляла около 60%. Тогда избиратели выбирали среди 23 кандидатов в президенты. Сейчас ситуация обстоит сложнее – кандидатов 39, а длина бюллетеня составляет 80 см!

Напомним, сегодня стартовали седьмые выборы президента Украины. С 8:00 украинцы проголосуют в более чем 199 округах и в свыше 30 тысяч избирательных участков.

Ранее РБК-Украина писало, что первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой сообщил о фиксировании более чем 159 случаев нарушения в "день тишины". Большая часть из них связана с незаконной агитацией, 8 - с подкупом избирателей. Он также добавил, что Национальная полиция взяла под охрану 29 866 комиссий. Для безопасности и порядка непосредственно на избирательных участках находятся более 39 тысяч полицейских, а в окружных избирательных комиссиях - 518 правоохранителей.