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Памятка избирателя: что делать в нестандартных ситуациях

STYLERВыборы 2019    31.03.2019 - 10:32
Памятка избирателя: что делать в нестандартных ситуациях
Выборы 2019 (Коллаж РБК-Украина)

В день выборов президента Украины избирателям рассказали, как вести себя в нестандартных ситуациях на участках

Выборы президента Украины стартовали и избирательные участки уже открылись. Юристы объяснили избирателям, как нужно себя вести в нестандартных ситуациях, пишет "КП в Украине".

1. Избирательные участки. При посещении избирательного участка с собой обязательно нужно иметь паспорт. Также юристы рекомендуют взять с собой дополнительный документ – водительские права или пенсионное удостоверение. Это поможет, если вдруг избирателя нет в списках.

2. Заполнение бюллетеней. Ручку для заполнения бюллетеня лучше взять с собой, так как в кабинке может оказаться ручка с исчезающими чернилами. Подписывать только своей ручкой.

3. Бюллетени. Фотографировать бюллетень на мобильный телефон – категорически запрещено. Также, как и менять, прятать и прочее. На самом участке фотографировать можно, так выборы – публичные. Однако другие избиратели могут вам запретить себя фотографировать.

4. Агитация. Нельзя проводить агитацию, рекламировать кандидатов или проводить антирекламу. День выборов также относится к дню тишины. Никаких публичных выкриков и плакатов.

Памятка избирателя: что делать в нестандартных ситуациях

Выборы-2019 (Виталий Носач, РБК-Украина)

5. Экзитполы. Отвечать на вопросы только добровольно. К тому же эти ответы – анонимные. Называть свое имя или место жительства не нужно. Если есть желание – можно сообщить, за кого отдали голос.

6. Нарушения. Если вы увидели нарушение или какие-то действия на избирательном участке вызвали подозрение – сообщите об этом сотруднику полиции, который находится рядом или позвоните на горячую линию 102. Контролировать избирательный процесс могут все граждане Украины.

7. Нет в списках. Если человек пришел голосовать, но его не обнаружили в списках, хотя при предварительной проверке он там был – то нужно добиваться разрешения проголосовать. И лучше этим процессом заняться утром.

8. Участок заминировали. Если поступила информация о минировании, то избирателям лучше дождаться соответствующих служб подальше от участка. Героизм проявлять не нужно, и исполнять свой гражданский долг лучше после того, как правоохранители проверят участок.

9. Испорченный бюллетень. Если бюллетень был испорчен – то нужно составить акт в присутствии двух понятых, главы комиссии, членов комиссии. В акте нужно указать, что бюллетень такой-то был испорчен, и через некоторое время вам обязаны выдать новый.

10. Начальник не отпустил на выборы. Это считается нарушением конституционных прав человека и работодателю грозит за это уголовная ответственность. Однако для того, чтобы доказать нарушение – его надо зафиксировать.

11. Голосование в больнице. Тем, кто проходит лечение в больнице, можно проголосовать, если они транспортабельны. Если нет, то можно написать заявление в ближайшее территориальное отделение и в больницу пришлют инспекцию с переносной урной. Такая же процедура голосования предусмотрена и для инвалидов – они могут голосовать дома.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что что вам "светит" за нарушения на участках.

А также рассказывали о том, что Притула сделал важное заявление о выборах 2019.

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