Вступ до магістратури 2023 року: у МОН визначили механізм відбору
Фото: як проходитиме вступ до магістратури в Україні в 2023 році (bessarabia.inform)
В Україні міністерством освіти та науки узгоджено механізм конкурсного відбору до магістратури у 2023 році. Усі бакалаври, які вступають до магістратури, мають скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ).
Про це передає Освіта.ua.
Яким буде єдиний вступний іспит
ЄВІ міститиме два блоки :
- тест загальної навчальної компетентності,
- тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська на вибір вступника).
Також потрібно додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу на такі спеціальності, як:
- управління та адміністрування,
- соціальні та поведінкові науки,
- право,
- журналістика;
- публічне управління та адміністрування,
- міжнародні відносини.
Ті, хто вступає на ці спеціальності, повинні будуть скласти предметні тести за такими блоками :
- економіка та міжнародна економіка, право та міжнародне право,
- облік та фінанси, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія,
- управління та адміністрування.
Нагадаємо, раніше глава МОН Сергій Шкарлет пояснив, як проходитиме вступ до вузу у 2023 році.
А також перед цим ми розповідали, чи учні 4 та 9 класів складатимуть ДПА цього року.