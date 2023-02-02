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Вступ до магістратури 2023 року: у МОН визначили механізм відбору

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Четвер 02 лютого 2023 16:12
Вступ до магістратури 2023 року: у МОН визначили механізм відбору Фото: як проходитиме вступ до магістратури в Україні в 2023 році (bessarabia.inform)
Автор: Володимир Костирін

В Україні міністерством освіти та науки узгоджено механізм конкурсного відбору до магістратури у 2023 році. Усі бакалаври, які вступають до магістратури, мають скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Про це передає Освіта.ua.

Яким буде єдиний вступний іспит

ЄВІ міститиме два блоки :

  • тест загальної навчальної компетентності,
  • тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська на вибір вступника).

Також потрібно додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу на такі спеціальності, як:

  • управління та адміністрування,
  • соціальні та поведінкові науки,
  • право,
  • журналістика;
  • публічне управління та адміністрування,
  • міжнародні відносини.

Ті, хто вступає на ці спеціальності, повинні будуть скласти предметні тести за такими блоками :

  • економіка та міжнародна економіка, право та міжнародне право,
  • облік та фінанси, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія,
  • управління та адміністрування.

Нагадаємо, раніше глава МОН Сергій Шкарлет пояснив, як проходитиме вступ до вузу у 2023 році.

А також перед цим ми розповідали, чи учні 4 та 9 класів складатимуть ДПА цього року.

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